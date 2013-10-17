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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9936993799389939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:59

  root написав:Адміни, модери, зробіть буьласка щоб бан користувача працював так як треба, щоб не бачити так не бачити :)

Святая наивность, аргументов нет и списком недругов не умеет пользоваться. Хорошо так жить. Тут уже можно посочувствовать банкам, которым приходится хотелки таких клиентов рассматривать.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:03

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:А спросить сколько в банке клиентов МАБ-only и Sense-only - это лишнее. Действительно, пусть МАБ-only пролетают.

Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.
Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.

ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно.
Сибарит
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:22

  Прораб написав:Чудо сайт висить, шановні хто пам'ятає по тарифам хамелеона оповіщення за операції безкоштовно в будь-якому варіанті СМС,пуш?

І те і те безкоштовно :) Тарифи по картці можна переглянути і в Sense, до речі ;)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:23

  root написав:Сьогодні отримав на новійпошті пакетик з хамелиончиком. Перший погляд - достойно і так як треба. Другий погляд - рукожопство і кроки назад в розвитку, це АльфаБанк! :)))
Пояснюю що саме шокувало. Надрукований номер картки, дата валідності, і бінго! CVV!!! А тепер запитання, навіщо!??? Навіщо і для кого ви це все надрукували?! всі ці данні є в додатку вашому Сенсі, при потребі все там показується відносно безпечно. Нашо друкувати це на картці? Я перед цим мав Платінум Блек, на візах нічого нема окрім мого Імя та Фамілія. ВСЕ!

А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:01

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Чудо сайт висить, шановні хто пам'ятає по тарифам хамелеона оповіщення за операції безкоштовно в будь-якому варіанті СМС,пуш?

І те і те безкоштовно :) Тарифи по картці можна переглянути і в Sense, до речі ;)

Дякую.
Так, сьогодні переглядав оферту на хамон, багато слів згадав, які тут писати не буду. До того ж очі потім починають вилазити. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:24

  M-Audio написав:А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.

Т.е. виртуальные карты, на которых не то, что на пластике ничего не напечатано, а и самого пластика нет, совсем уж незаконны? :O Не, мне раз попадался бдительный интернет-магазин, который с меня потребовал фотографию карточки и, когда я у него полюбопытствовал, как он представляет фото виртуальной карточки, ответил: "нет ножек - нет варенья" и отменил заказ. Но я думал, что это закидоны конкретного магазина, а не МПС.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:25

  Сибарит написав:Похоже, что серьезные, уважающие себя клиенты бывшему банку не нужны. Нужны те, кто готов по чьей-то прихоти раз в пару лет кардинально менять свои привычки, не задумываясь ни о целесообразности, ни о безопасности. Таких проще доить, заманивая призраком шары.
Я долго думал, что такое совершенно неприемлемое для банка поведение вызвано тем, что набрали дешевых маркетологов, которые прошли курсы "представителей канадской оптовой компании" и не понимают, чем должны отличаться методы работы банка, который может торговать только своей репутацией и методы работы на проходняке. Но сейчас это приобрело такие масштабы, что явно выходит за пределы компетенции недоучки- маркетолога. Это стратегия.

ЗЫ Для того, чтобы выглядеть прогрессивно, достаточно вводить новшества, но отказываться от того, что удобно и привычно клиентам, совсем не обязательно.

Согласен. Риск еще в том, что из банка могут уйти не только серьезные клиенты, а и, скажем, просто депозитчики, которых (как меня) банк потихоньку грабит. Это смешно, т.к. банк все-таки платит какие-то проценты, но при этом еще и тырит мелочь по карманам.

Однако ежели будет так и у банка останутся только клиенты,которые принесли денег в банк мало или вообще не принесли и при этом хотят заработать на всяческим плюшках, кешбеках, разных ошибках банка, которые неизбежны, особенно во время изменений, и т.д., то какая модель бизнеса будет заложена в новую стратегию банка?

Классическая модель - взял деньги у одних, дал другим, на этом (на разнице) заработал. А будет какая? Брать деньги будет не у кого, т.к. депозитчики и денежные клиенты уйдут. Банк будет пытаться нажухать оставшихся. Большую роль в этом он отводит мобильному приложению (надеется, что оно это позволит, для этого и загоняют всех в него). Но дело в том, что оставшиеся клиенты сами хотят нажухать банк и поэтому заработать на них врядли получится. В т.ч. на кредитах, пользоваться которыми они будут очень осторожно.

В итоге вся эта затея и крупные вливания в нее могут закончиться для банка пшиком. Основная надежда, конечно, на кредиты. Если все люди бросятся их брать, причем только через альфовскую аппликуху, то банк на этом может и заработает. Но почему они должны броситься, если у конкурентов аппликухи не хуже, у клиентов уже, в основном, есть мозги, они грамотные, значит много и лишнего брать не будут, особенно видя, как их постоянно кидают? Поэтому вероятность неуспешного завершения этой затеи, на мой взгляд, достаточно велика. И такая же будет судьба новой стратегии, которую можно сравнить с игрой "кто кого больше нажухает".

Стоило ли ради этого отходить от классических основ банковского бизнеса, будем смотреть, т.к. банки в первую очередь должны ассоциироваться (раньше ассоциировались) с некоторой стабильностью, а также с финансовой и инвестиционной привлекательностью.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:39

  M-Audio написав:А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.

Ничего они не отменяли, поэтому не может быть карты, на которой написаны только имя и фамилия и больше ничего. А закрывание глаз - это такой же развод, как между банками и клиентами. Потом приходят, штрафуют на 25 штук баксов и, если не устраните, будут штрафовать до тех пор, пока не передумаете.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:45

  moveton написав:Т.е. виртуальные карты, на которых не то, что на пластике ничего не напечатано, а и самого пластика нет, совсем уж незаконны?

Как они могут быть незаконны, если их придумали не банки, а МПС? Карты - это продукт МПС. Банки их, по договору с МПС, эмитируют и обслуживают.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 07:54

Такое ощущение, что под ником newbie пишет сам Александр Карпов.
Если нет, то будьте поскромней, пожалуйста. Здесь не узкоспециальный чат, и Ваши знания и опыт меркнут на фоне Вашего непомерного словоблудия.
Искатель
 
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