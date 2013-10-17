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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9937993899399940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:24

  moveton написав:
  M-Audio написав:А вимогу платіжних систем щодо присутності цієї інформації на картці відмінили? Так, я знаю, що є картки, на котрих нічого немає, але вважав це таким собі порушенням, на яке платіжні системи закривають очі (взагалі вони багато на що закривають очі), але все ж таки порушенням.

Т.е. виртуальные карты, на которых не то, что на пластике ничего не напечатано, а и самого пластика нет, совсем уж незаконны? :O Не, мне раз попадался бдительный интернет-магазин, который с меня потребовал фотографию карточки и, когда я у него полюбопытствовал, как он представляет фото виртуальной карточки, ответил: "нет ножек - нет варенья" и отменил заказ. Но я думал, что это закидоны конкретного магазина, а не МПС.

Такое очень даже часто встречается. Например та же агода если сумма бронирования достаточно велика требует фото карты. И им пофиг что это виртуалкв. Мне один раз отказали в бронировании на сумму больше 1,5куе именно потому что виртуалка. Просто я так понимаю что много случаев использования украденных номеров карт и мерчанты не хотя нести ответственность по таким случаям. Тем более что они зачастую даже 3ds не запрашивают
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:25

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені :(
А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.

Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:42

  Alfa_Bank написав:Але якщо у вас є "зайвий" ліміт на іншій кредитці, то ми можемо його перенести на хамелеон в чаті

Доброго дня!
Маю дві кредитки ЕКО та КОНЕКТ з кредитим лімітом.
Хамелеон без нього.
Скільки може бути кредитних карт з лімітом? Лише дві чи дві та Хамон?
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:43

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Лише дві чи дві та Хамон?

в мене 4, одна з них хамон
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:49

chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54

  BBC написав:chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.

Тут уже писали что если изловчится даже то может даже быть пять кредиток и все с лимитом. А три это и вовсе не предел
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54

Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:56

Re: Альфа-Банк

BBC написав:Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
Десь пару років вже
Faceless
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