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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:49
chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
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BBC
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
BBC написав:chipmunk
Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
Тут уже писали что если изловчится даже то может даже быть пять кредиток и все с лимитом. А три это и вовсе не предел
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Flamingo
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC
в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:56
BBC написав:Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
Десь пару років вже
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22
Flamingo написав:
Такое очень даже часто встречается. Например та же агода если сумма бронирования достаточно велика требует фото карты. И им пофиг что это виртуалкв.
Да, я читал, что это не один такой мерчант. Но это таки не требование МПС. А в том же магазине я тот же товар с той же карты за ту же сумму купил через PayPal. Избирательная у них бдительность.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:35
Flamingo написав:
Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже...
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.
И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:50
BBC написав:
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Напишіть нам в особисті повідомлення питання, які не вдалось вирішити. Якщо вони ще актуальні, то посприяємо їх вирішенню
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