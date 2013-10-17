chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:49
chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:56
Re: Альфа-Банк
Десь пару років вже
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22
Да, я читал, что это не один такой мерчант. Но это таки не требование МПС. А в том же магазине я тот же товар с той же карты за ту же сумму купил через PayPal. Избирательная у них бдительность.
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:35
Re: Альфа-Банк
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.
И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:50
Напишіть нам в особисті повідомлення питання, які не вдалось вирішити. Якщо вони ще актуальні, то посприяємо їх вирішенню
Додано: Нед 17 жов, 2021 15:22
За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.
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