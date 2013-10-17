RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9938993999409941>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:49

chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14267
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54

  BBC написав:chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.

Тут уже писали что если изловчится даже то может даже быть пять кредиток и все с лимитом. А три это и вовсе не предел
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7185
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54

Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14267
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:56

Re: Альфа-Банк

BBC написав:Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
Десь пару років вже
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30172
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1285 раз.
Подякували: 7272 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22

  Flamingo написав:Такое очень даже часто встречается. Например та же агода если сумма бронирования достаточно велика требует фото карты. И им пофиг что это виртуалкв.

Да, я читал, что это не один такой мерчант. Но это таки не требование МПС. А в том же магазине я тот же товар с той же карты за ту же сумму купил через PayPal. Избирательная у них бдительность.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 23.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:35

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже...
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.

И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 08.03.18
Подякував: 444 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:50

  BBC написав:Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.

Напишіть нам в особисті повідомлення питання, які не вдалось вирішити. Якщо вони ще актуальні, то посприяємо їх вирішенню
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11051
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:22

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені :(
А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.

Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично


За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо :( Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 720
З нами з: 04.03.15
Подякував: 150 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:49

  BBC написав:chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.

С появлением Хам-она разрешено иметь 5(пять) кредиток с лимитом
На Хам-он могут перелить лимит с Реда и Максимума, но не с Эко, Коннекта и Выгоды (эт ко-бренды).
Зато можно перейти с Эко на Ред, например
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:03

Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37924
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9938993999409941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 75, 76, 77
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
768 592913
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 17:30
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4983, 4984, 4985
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49842 6839473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 07:41
2XL
ОКСІ Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
48 7284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 19:31
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10286)
17.10.2021 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.