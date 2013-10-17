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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:49
chipmunk Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
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BBC
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
BBC написав:chipmunk
Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
Тут уже писали что если изловчится даже то может даже быть пять кредиток и все с лимитом. А три это и вовсе не предел
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Flamingo
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:54
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Востаннє редагувалось BBC
в Нед 17 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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BBC
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:56
BBC написав:Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
Десь пару років вже
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22
Flamingo написав:
Такое очень даже часто встречается. Например та же агода если сумма бронирования достаточно велика требует фото карты. И им пофиг что это виртуалкв.
Да, я читал, что это не один такой мерчант. Но это таки не требование МПС. А в том же магазине я тот же товар с той же карты за ту же сумму купил через PayPal. Избирательная у них бдительность.
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moveton
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:35
Flamingo написав:
Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже...
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.
И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?
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MASolomko
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Додано: Нед 17 жов, 2021 12:50
BBC написав:
Взагалі в Альфі багато що змінилось. Тепер у банкоматі можна поповнювати готівкою скориставшись смартфоном з карткою, що прив'язана до GooglePay,що особисто для мене було відкриттям.
А от чат в Сенсі це диво дивнеє, хоч нечасто звертаюсь. Але завершити діалог стандартгим повернемось й поінформуємо й зникнути... Ще й вводять в оману вказавши недостовірні дані. Краще б чесно писали, що незнаємо ніж відсилати у відділення де начебто прийшов перевипущений пластик, а його там немає. Довелось закривати пакет послуг. Задав два питання й обидва залишились БЕЗ відповіді.
Напишіть нам в особисті повідомлення питання, які не вдалось вирішити. Якщо вони ще актуальні, то посприяємо їх вирішенню
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 17 жов, 2021 15:22
Flamingo написав: MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені
А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.
Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично
За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо
Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.
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root
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:49
BBC написав:chipmunk
Дякую.
Всі з лімітом? А то колись давно було обмеження, що лише дві можуть мати ліміт.
С появлением Хам-она разрешено иметь 5(пять) кредиток с лимитом
На Хам-он могут перелить лимит с Реда и Максимума, но не с Эко, Коннекта и Выгоды (эт ко-бренды).
Зато можно перейти с Эко на Ред, например
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:03
Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?
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Квесторе_поверніться
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