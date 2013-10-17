Квесторе_поверніться написав:Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?
Ну да, так же как и свои с любой кредитки. А вот в Сенсе для Хам-она поблажка Ток в Сенсе нема нормальной Выписки, поэтому не сразу понятно, шо там своё, а шо кредитное. Поэтому Выписку нуна смотреть в МАБе, а пулять СЭП с Сенса. Отака двустволка у Алки теперь
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 17 жов, 2021 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже...
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.
И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?
Прошу прощения вы видимо меня не допоняли. Я писал свой пост на тц часть вашего сообщения где вы вели речь о выборочности печатания тез или иных реквизитов на карте. Вот одним печатать только фио а другим по выбору еще и номер карты дороже чем все либо только фио либо только и то и другое
MASolomko написав:А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике? Спарта об этом не задумалась видимо.
Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично
За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.
Обьясняю: есть две опции 1. печатать на всех картах одинаковую информацию И 2. По выбору клиента на одних картах печатать только фио, а на других и фио и номер карты со сроком и СиВиВи. Как вы считаете какой вариант дешевле для банка? А если еще и учесть что по второму варианту заявки ведь не будут равномерны, то есть заказали три карты только с фио, потом одну со всеми реквизитами, потом еще две с фио и три с полными и т.д. имхо для банка это геморно и такие процессы однозначно надо как-то унифицировать
Flamingo написав:Обьясняю: есть две опции 1. печатать на всех картах одинаковую информацию И 2. По выбору клиента на одних картах печатать только фио, а на других и фио и номер карты со сроком и СиВиВи. Как вы считаете какой вариант дешевле для банка? А если еще и учесть что по второму варианту заявки ведь не будут равномерны, то есть заказали три карты только с фио, потом одну со всеми реквизитами, потом еще две с фио и три с полными и т.д. имхо для банка это геморно и такие процессы однозначно надо как-то унифицировать
Если банк выпускает карты, где вообще напечатано хоть что-то, индивидуальное для карты, хотя бы её номер (а Алла таки выпускает), то он уже печатает не одинаковую информацию. Дальше уже разговор насколько сложно кому-то печатать тот же номер, а кому-то нет. Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?