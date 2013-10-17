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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9939994099419942>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:10

  Квесторе_поверніться написав:Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?

Ну да, так же как и свои с любой кредитки.
А вот в Сенсе для Хам-она поблажка :wink:
Ток в Сенсе нема нормальной Выписки, поэтому не сразу понятно, шо там своё, а шо кредитное. Поэтому Выписку нуна смотреть в МАБе, а пулять СЭП с Сенса.
Отака двустволка у Алки теперь :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 17 жов, 2021 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:12

  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?

Ну да, так же как и свои с любой кредитки.
А вот в Сенсе для Хам-она поблажка :wink:

Ну і для нала поблажка.
Який сенс тоді в комісіях в МАБі? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чи правильно розумію: в МАБі СЕП з Хам-она власних 4% мін 20 грн?

Ну да, так же как и свои с любой кредитки.
А вот в Сенсе для Хам-она поблажка :wink:

Ну і для нала поблажка.
Який сенс тоді в комісіях в МАБі? :)

Агаа, ждемс када Рэды прекратят выпускать и сделают КЛ на Хам-оне под 200К :mrgreen:
Ну и номальную Выписку мож 3я кагорта смузистов таки заточит в апликухе :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:55

Re: Альфа-Банк

Кто знает, как в СЕНСе правильно открыть пакет White? Есть Хамелеон и, собственно, СЕНС.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:08

  Amid написав:Кто знает, как в СЕНСе правильно открыть пакет White? Есть Хамелеон и, собственно, СЕНС.

Ловіть інструкцію: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018083840
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:25

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже...
У Привата давно вход в веб-версию Приват24 или классическим способом, или отсканировав QR-код. Форвард недавно внедрил эту возможность... Как по мне, это удобно и есть возможность выбора.

И вообще кто должен подстраиваться: банк под клиента или клиент под банк?

Прошу прощения вы видимо меня не допоняли. Я писал свой пост на тц часть вашего сообщения где вы вели речь о выборочности печатания тез или иных реквизитов на карте. Вот одним печатать только фио а другим по выбору еще и номер карты дороже чем все либо только фио либо только и то и другое
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:30

  root написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?
Спарта об этом не задумалась видимо.

Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично


За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо :( Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.

Обьясняю: есть две опции
1. печатать на всех картах одинаковую информацию
И
2. По выбору клиента на одних картах печатать только фио, а на других и фио и номер карты со сроком и СиВиВи.
Как вы считаете какой вариант дешевле для банка? А если еще и учесть что по второму варианту заявки ведь не будут равномерны, то есть заказали три карты только с фио, потом одну со всеми реквизитами, потом еще две с фио и три с полными и т.д. имхо для банка это геморно и такие процессы однозначно надо как-то унифицировать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:43

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав: но не с Эко,
с Эко перенес лимит на Хамелион
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 20:50

  Flamingo написав:Обьясняю: есть две опции
1. печатать на всех картах одинаковую информацию
И
2. По выбору клиента на одних картах печатать только фио, а на других и фио и номер карты со сроком и СиВиВи.
Как вы считаете какой вариант дешевле для банка? А если еще и учесть что по второму варианту заявки ведь не будут равномерны, то есть заказали три карты только с фио, потом одну со всеми реквизитами, потом еще две с фио и три с полными и т.д. имхо для банка это геморно и такие процессы однозначно надо как-то унифицировать

Если банк выпускает карты, где вообще напечатано хоть что-то, индивидуальное для карты, хотя бы её номер (а Алла таки выпускает), то он уже печатает не одинаковую информацию. Дальше уже разговор насколько сложно кому-то печатать тот же номер, а кому-то нет. Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:37

  2XL написав:
Amethyst написав: но не с Эко,
с Эко перенес лимит на Хамелион

У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Amethyst
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