Додано: Нед 17 жов, 2021 20:30

root написав: Flamingo написав: MASolomko написав: А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?

Спарта об этом не задумалась видимо.

А что в Sense сложно реализовать возможность, чтобы клиент сам выбирал какие данные печатать на пластике?Спарта об этом не задумалась видимо.

Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично Насколько я понимаю выборочность будет стоить дороже - поэтому имхо со стороны банки применять единый подход как бы логично



За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємо Хоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні. За рахунок чого дорожче?! Тобто банк раніше зробив кроки на зустріч клієнтам і картки були "безномерні" а потім зробив крок назад і знов номерні... Така собі безбека, просто тут явно небуло погоджених дій між розробниками Сенсу та маркетологами пластикових карток. Маємо те що маємоХоча банк міг би напрягтись та на бажання клієнтів випускати таки безномерні.

Обьясняю: есть две опции1. печатать на всех картах одинаковую информацию2. По выбору клиента на одних картах печатать только фио, а на других и фио и номер карты со сроком и СиВиВи.Как вы считаете какой вариант дешевле для банка? А если еще и учесть что по второму варианту заявки ведь не будут равномерны, то есть заказали три карты только с фио, потом одну со всеми реквизитами, потом еще две с фио и три с полными и т.д. имхо для банка это геморно и такие процессы однозначно надо как-то унифицировать