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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9939994099419942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:48

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить
2XL
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Повідомлень: 3655
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:53

  2XL написав:
Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить

Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:10

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  2XL написав:
Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить

Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
Пишите в чат сообщение следующего содержания:
Я, ПІБ, прошу перенести ліміт з картки *xxxx на картку *xxxx (Хамелеон) в розмірі 30000 грн.
Звернення прошу вважати дійсним після відправки СМС з кодом від банку в чаті.

Появляется оператор, отправляет код, пишите его в чат. Всё )

Предупреждают, если на момент выполнения заявки указанная сумма будет не доступна для переноса - заявка летит в мусорку. Сумму переноса выбираете вы
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28

  moveton написав:Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?

Станок (эмбоссер) один и тот же. Он напечатает (или не напечатает) все, что ему скажут.

Тут грят, что при выборе процесс усложнится. Но по факту он у Альфы был на другом уровне.

Она выпускала безномерные карты, догоняя (копируя) Монобанк. Гороховский брал за такие карты 500 грн (в 200 раз дороже, чем они стоят).

Альфа, насколько знаю, таким завышением цен не занимается, хотя и у нее, естественно, не все бесплатно. Она предлагала безномерные карты в премиальном пакете.

Сколько они стоили не знаю (может и бесплатно), но по истечении некоторого времени Альфа решила, что это никому не нужно (типа клиенты ей так сказали). Хотя мы видим, что с этим согласны не все.

Короче, так часто бывает, когда бездумно что-то делают (кого-то копируют), а разобравшись решают, что этого делать не стоило.

Убедить Альфу, что это кому-то нужно (но точно не всем), наверное, будет сложно. Хотя это подпадает под определение диджитализации (которой в Альфе, как и везде, в т.ч. в стране, типа руководствуются).

Т.е. все возможно и не все так плохо, но главная проблема в людях.
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