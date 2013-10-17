Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28

moveton написав: Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо? Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?

Станок (эмбоссер) один и тот же. Он напечатает (или не напечатает) все, что ему скажут.Тут грят, что при выборе процесс усложнится. Но по факту он у Альфы был на другом уровне.Она выпускала безномерные карты, догоняя (копируя) Монобанк. Гороховский брал за такие карты 500 грн (в 200 раз дороже, чем они стоят).Альфа, насколько знаю, таким завышением цен не занимается, хотя и у нее, естественно, не все бесплатно. Она предлагала безномерные карты в премиальном пакете.Сколько они стоили не знаю (может и бесплатно), но по истечении некоторого времени Альфа решила, что это никому не нужно (типа клиенты ей так сказали). Хотя мы видим, что с этим согласны не все.Короче, так часто бывает, когда бездумно что-то делают (кого-то копируют), а разобравшись решают, что этого делать не стоило.Убедить Альфу, что это кому-то нужно (но точно не всем), наверное, будет сложно. Хотя это подпадает под определение диджитализации (которой в Альфе, как и везде, в т.ч. в стране, типа руководствуются).Т.е. все возможно и не все так плохо, но главная проблема в людях.