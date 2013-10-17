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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9939994099419942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:48

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 21:53

  2XL написав:
Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить

Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:10

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  2XL написав:
Amethyst написав:[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку 8)
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить

Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
Пишите в чат сообщение следующего содержания:
Я, ПІБ, прошу перенести ліміт з картки *xxxx на картку *xxxx (Хамелеон) в розмірі 30000 грн.
Звернення прошу вважати дійсним після відправки СМС з кодом від банку в чаті.

Появляется оператор, отправляет код, пишите его в чат. Всё )

Предупреждают, если на момент выполнения заявки указанная сумма будет не доступна для переноса - заявка летит в мусорку. Сумму переноса выбираете вы
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28

  moveton написав:Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?

Станок (эмбоссер) один и тот же. Он напечатает (или не напечатает) все, что ему скажут.

Тут грят, что при выборе процесс усложнится. Но по факту он у Альфы был на другом уровне.

Она выпускала безномерные карты, догоняя (копируя) Монобанк. Гороховский брал за такие карты 500 грн (в 200 раз дороже, чем они стоят).

Альфа, насколько знаю, таким завышением цен не занимается, хотя и у нее, естественно, не все бесплатно. Она предлагала безномерные карты в премиальном пакете.

Сколько они стоили не знаю (может и бесплатно), но по истечении некоторого времени Альфа решила, что это никому не нужно (типа клиенты ей так сказали). Хотя мы видим, что с этим согласны не все.

Короче, так часто бывает, когда бездумно что-то делают (кого-то копируют), а разобравшись решают, что этого делать не стоило.

Убедить Альфу, что это кому-то нужно (но точно не всем), наверное, будет сложно. Хотя это подпадает под определение диджитализации (которой в Альфе, как и везде, в т.ч. в стране, типа руководствуются).

Т.е. все возможно и не все так плохо, но главная проблема в людях.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:50

  Alfa_Bank написав:
  Amid написав:Кто знает, как в СЕНСе правильно открыть пакет White? Есть Хамелеон и, собственно, СЕНС.

Ловіть інструкцію: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018083840


Спасибо.
Но правильно ли я понял, что для бесплатных переводов с White, необходимо ствить ещё и МАБ?
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 2% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)

Т.е. для пользования хамелеоном нужен СЕНС, а для пакетки МАБ?
И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:01

  Amid написав:
  Alfa_Bank написав:
  Amid написав:Кто знает, как в СЕНСе правильно открыть пакет White? Есть Хамелеон и, собственно, СЕНС.

Ловіть інструкцію: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018083840


Спасибо.
Но правильно ли я понял, что для бесплатных переводов с White, необходимо ствить ещё и МАБ?
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 2% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)

Т.е. для пользования хамелеоном нужен СЕНС, а для пакетки МАБ?
И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?

Ні, зробив в Сенс шаблони сеп-переказів й штовхаю безкоштовно, одна незручність - для МАБ та Сенсу треба робити окремо шаблони, вони не підтягуються один с одного.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33

  Alfa_Bank написав:
  root написав:Сьогодні отримав на новійпошті пакетик з хамелиончиком. Перший погляд - достойно і так як треба. Другий погляд - рукожопство і кроки назад в розвитку, це АльфаБанк! :)))
Пояснюю що саме шокувало. Надрукований номер картки, дата валідності, і бінго! CVV!!! А тепер запитання, навіщо!??? Навіщо і для кого ви це все надрукували?! всі ці данні є в додатку вашому Сенсі, при потребі все там показується відносно безпечно. Нашо друкувати це на картці? Я перед цим мав Платінум Блек, на візах нічого нема окрім мого Імя та Фамілія. ВСЕ!

Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені :( Оскільки, наприклад, для входу в sense на новому пристрої/після перевстановлення/зміни користувача треба CVV активної картки. Всі дані картки на зворотній стороні + картка в упаковці + у конверті + упаковка від НП, все безпечно, можете про це не хвилюватися ;)

А в чем безопасность? Часто (ранее) при оплате картой на кассах смотрели номер карты и вносили 4 посл. цифры, теперь же, если показать номер карты, то сразу и покажешь цвв... Безопасность через край... Не умно было в сенсе отказываться от заданного клиентом логина.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:37

Alfa_Bank
А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия? При этом я специально при открытии выключал лонгацию и на днях заходил и проверял - лонгация была отключена. И вдруг смотрю вместо денег для погашения кредитки вы пролонгировали мои депозиты... и чем мне теперь погашать? Кто будет мне компенсировать проценты на которые я из-за вас попал?
ol_zy
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