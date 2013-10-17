|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 21:48
Amethyst написав:
[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3655
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 21:53
2XL написав: Amethyst написав:
[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить
Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 22:10
Amethyst написав: 2XL написав: Amethyst написав:
[
У меня не получилось
Домучаю таки ПерсМена, для них похоже эт в диковинку
Не страдайте ерундой. Заявление в чат сенса и недельку покурить
Ну вот у меня на Эко 50К
Без проблем откусят свободных 30К для Хам-она?
Прям в чате скажут скоко мона кусануть для Хам-она?
Пишите в чат сообщение следующего содержания:
Я, ПІБ, прошу перенести ліміт з картки *xxxx на картку *xxxx (Хамелеон) в розмірі 30000 грн.
Звернення прошу вважати дійсним після відправки СМС з кодом від банку в чаті.
Появляется оператор, отправляет код, пишите его в чат. Всё )
Предупреждают, если на момент выполнения заявки указанная сумма будет не доступна для переноса - заявка летит в мусорку. Сумму переноса выбираете вы
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3655
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 22:28
moveton написав:
Если для таких вариантов нужно два разных железных станка, то да, стоит унифицировать. Но неужели всё так плохо?
Станок (эмбоссер) один и тот же. Он напечатает (или не напечатает) все, что ему скажут.
Тут грят, что при выборе процесс усложнится. Но по факту он у Альфы был на другом уровне.
Она выпускала безномерные карты, догоняя (копируя) Монобанк. Гороховский брал за такие карты 500 грн (в 200 раз дороже, чем они стоят).
Альфа, насколько знаю, таким завышением цен не занимается, хотя и у нее, естественно, не все бесплатно. Она предлагала безномерные карты в премиальном пакете.
Сколько они стоили не знаю (может и бесплатно), но по истечении некоторого времени Альфа решила, что это никому не нужно (типа клиенты ей так сказали). Хотя мы видим, что с этим согласны не все.
Короче, так часто бывает, когда бездумно что-то делают (кого-то копируют), а разобравшись решают, что этого делать не стоило.
Убедить Альфу, что это кому-то нужно (но точно не всем), наверное, будет сложно. Хотя это подпадает под определение диджитализации (которой в Альфе, как и везде, в т.ч. в стране, типа руководствуются).
Т.е. все возможно и не все так плохо, но главная проблема в людях.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6513
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 07:50
Спасибо.
Но правильно ли я понял, что для бесплатных переводов с White, необходимо ствить ещё и МАБ?
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 2% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)
Т.е. для пользования хамелеоном нужен СЕНС, а для пакетки МАБ?
И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1661
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:01
Amid написав:
Спасибо.
Но правильно ли я понял, что для бесплатных переводов с White, необходимо ствить ещё и МАБ?
5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 2% min 25 грн. (1 usd, 1 евро)
Т.е. для пользования хамелеоном нужен СЕНС, а для пакетки МАБ?
И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?
Ні, зробив в Сенс шаблони сеп-переказів й штовхаю безкоштовно, одна незручність - для МАБ та Сенсу треба робити окремо шаблони, вони не підтягуються один с одного.
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:33
Alfa_Bank написав: root написав:
Сьогодні отримав на новійпошті пакетик з хамелиончиком. Перший погляд - достойно і так як треба. Другий погляд - рукожопство і кроки назад в розвитку, це АльфаБанк!
))
Пояснюю що саме шокувало. Надрукований номер картки, дата валідності, і бінго! CVV!!! А тепер запитання, навіщо!??? Навіщо і для кого ви це все надрукували?! всі ці данні є в додатку вашому Сенсі, при потребі все там показується відносно безпечно. Нашо друкувати це на картці? Я перед цим мав Платінум Блек, на візах нічого нема окрім мого Імя та Фамілія. ВСЕ!
Раніше виготовляли картки без даних на пластику, але багато з клієнтів були цим дуже не задоволені
Оскільки, наприклад, для входу в sense на новому пристрої/після перевстановлення/зміни користувача треба CVV активної картки. Всі дані картки на зворотній стороні + картка в упаковці + у конверті + упаковка від НП, все безпечно, можете про це не хвилюватися
А в чем безопасность? Часто (ранее) при оплате картой на кассах смотрели номер карты и вносили 4 посл. цифры, теперь же, если показать номер карты, то сразу и покажешь цвв... Безопасность через край... Не умно было в сенсе отказываться от заданного клиентом логина.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6929
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:37
Alfa_Bank
А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия? При этом я специально при открытии выключал лонгацию и на днях заходил и проверял - лонгация была отключена. И вдруг смотрю вместо денег для погашения кредитки вы пролонгировали мои депозиты... и чем мне теперь погашать? Кто будет мне компенсировать проценты на которые я из-за вас попал?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6929
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:33
ol_zy написав:Alfa_Bank
А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия? При этом я специально при открытии выключал лонгацию и на днях заходил и проверял - лонгация была отключена. И вдруг смотрю вместо денег для погашения кредитки вы пролонгировали мои депозиты... и чем мне теперь погашать? Кто будет мне компенсировать проценты на которые я из-за вас попал?
Вам можна поспівчувати...а до Татка стукали?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37925
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:35
Vorlon написав:wild.tomcat
Хватит выпендриваться! Какой пин-код, если отпечаток и всё? Или вашему смартфону кто его знает сколько лет? Тогда понятно, что вы не в состоянии освоить ещё одно приложение
P.S. Детский сад
P.P.S. Microsoft тоже уходит от паролей, кстати. Вдруг вы не знали...
вспомнился фильм один. когда чувака оглушили и украли телефон. и что бы его потом разблокировать забрали и пальчик также с собой. так что тотальная идентификация по отпечатку удовольствие сомнительное если преступники знают что пальчик все откроет
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7273
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|768
|593158
|
|
|49842
|6840235
|
Нед 17 жов, 2021 07:41
2XL
|
|48
|7362
|
П'ят 15 жов, 2021 19:31
cohan
|