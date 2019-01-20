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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9940994199429943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:36

Возможно такую проблему поднимали, не нашел.

Альфа-Банк, я в августе поменял по сроку карту Комфорт на Вайт. Сейчас октябрь.
Как было ранее указано в сенсе что у меня комфорт - так и осталось. В том числе условия обслуживания (в т.ч. лимит на снятие нала), тарифы... - все как для комфорта.
Писал в сентябре в чат сенса - ответили проблема массовая, будет устранена в ближайшем обновлении. Уже прошло 2 или 3 обновления.
Оф. пред - когда, наконец, исправите баг?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:32

  ol_zy написав:А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?

Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:47

  root написав:Був в мене випадок з одним із банків колись. Теж надрукували замовну картку, і передали кур'єром, в пакеті, начебто конфіденційно. Але через деякий час хтось віддалено онлайн потягнув з картки гроші! (я писав про це тут, та на іншому сайті) Судя по відгукам я був не один такий в тій ситуації, гроші повернув навіть не банк! а сервіс через який крали їх. 3D секюре теж було заявлено, хоча банк сказав що тей сервіс у них білий та пушистий, тому провели списання БЕЗ 3DS!

Ось таке буває в українському банківському сервісі. Тому мої "соплі" буду сподіватись ними і залишаться :)))


по этой причине я был отказался получать карту по почте.
потребовал перевыпуск отправленной карты и выдачу новой через отделение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:51

Re: Альфа-Банк

Первый месяц использования пакета Вайт нужно ли, для бесплатности, совершить 10 платежей? Счетчика платежей нет в Сенсе. И вообще светится как предыдыдущий пакет Комфорт ФГВФО.
lel
 
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  #<1 ... 9940994199429943
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