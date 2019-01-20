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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 10:36
Возможно такую проблему поднимали, не нашел.
Альфа-Банк, я в августе поменял по сроку карту Комфорт на Вайт. Сейчас октябрь.
Как было ранее указано в сенсе что у меня комфорт - так и осталось. В том числе условия обслуживания (в т.ч. лимит на снятие нала), тарифы... - все как для комфорта.
Писал в сентябре в чат сенса - ответили проблема массовая, будет устранена в ближайшем обновлении. Уже прошло 2 или 3 обновления.
Оф. пред - когда, наконец, исправите баг?
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:32
ol_zy написав:
А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?
Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:47
root написав:
Був в мене випадок з одним із банків колись. Теж надрукували замовну картку, і передали кур'єром, в пакеті, начебто конфіденційно. Але через деякий час хтось віддалено онлайн потягнув з картки гроші! (я писав про це тут, та на іншому сайті) Судя по відгукам я був не один такий в тій ситуації, гроші повернув навіть не банк! а сервіс через який крали їх. 3D секюре теж було заявлено, хоча банк сказав що тей сервіс у них білий та пушистий, тому провели списання БЕЗ 3DS!
Ось таке буває в українському банківському сервісі. Тому мої "соплі" буду сподіватись ними і залишаться
))
по этой причине я был отказался получать карту по почте.
потребовал перевыпуск отправленной карты и выдачу новой через отделение.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 11:51
Первый месяц использования пакета Вайт нужно ли, для бесплатности, совершить 10 платежей? Счетчика платежей нет в Сенсе. И вообще светится как предыдыдущий пакет Комфорт ФГВФО.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 13:12
В серпні оформлена акційна розстрочка на 6міс, в деталях розстрочки вказано що 19.10 наступний платіж (перший платіж) 1053.70грн.
Цей платіж потрібно внести до 19.10 чи він автоматично розрахується(доплюсується) і потрібно внести до 19.11?
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