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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9941994299439944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 10:36

Возможно такую проблему поднимали, не нашел.

Альфа-Банк, я в августе поменял по сроку карту Комфорт на Вайт. Сейчас октябрь.
Как было ранее указано в сенсе что у меня комфорт - так и осталось. В том числе условия обслуживания (в т.ч. лимит на снятие нала), тарифы... - все как для комфорта.
Писал в сентябре в чат сенса - ответили проблема массовая, будет устранена в ближайшем обновлении. Уже прошло 2 или 3 обновления.
Оф. пред - когда, наконец, исправите баг?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:32

  ol_zy написав:А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?

Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:47

  root написав:Був в мене випадок з одним із банків колись. Теж надрукували замовну картку, і передали кур'єром, в пакеті, начебто конфіденційно. Але через деякий час хтось віддалено онлайн потягнув з картки гроші! (я писав про це тут, та на іншому сайті) Судя по відгукам я був не один такий в тій ситуації, гроші повернув навіть не банк! а сервіс через який крали їх. 3D секюре теж було заявлено, хоча банк сказав що тей сервіс у них білий та пушистий, тому провели списання БЕЗ 3DS!

Ось таке буває в українському банківському сервісі. Тому мої "соплі" буду сподіватись ними і залишаться :)))


по этой причине я был отказался получать карту по почте.
потребовал перевыпуск отправленной карты и выдачу новой через отделение.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:51

Re: Альфа-Банк

Первый месяц использования пакета Вайт нужно ли, для бесплатности, совершить 10 платежей? Счетчика платежей нет в Сенсе. И вообще светится как предыдыдущий пакет Комфорт ФГВФО.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:12

Re: Альфа-Банк

В серпні оформлена акційна розстрочка на 6міс, в деталях розстрочки вказано що 19.10 наступний платіж (перший платіж) 1053.70грн.
Цей платіж потрібно внести до 19.10 чи він автоматично розрахується(доплюсується) і потрібно внести до 19.11?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:49

  Zochan написав:В серпні оформлена акційна розстрочка на 6міс, в деталях розстрочки вказано що 19.10 наступний платіж (перший платіж) 1053.70грн.
Цей платіж потрібно внести до 19.10 чи він автоматично розрахується(доплюсується) і потрібно внести до 19.11?



він автоматично розрахується(доплюсується) і потрібно внести до 19.11
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:12

Re: Альфа-Банк

Всім привіт, сьогодні дружина виготовила ящірку. При реєстрації малювали кредитний ліміт 17 тис, після реєстрації нуль! Гарячка каже, користуйтесь і через 3 міс буде перегляд ліміту. Питання до представника, це нормально? Я десь читав, що банк віднедавна наливає ліміт який попередньо схвалений, щоб не було негативного ставлення... :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:46

Алла не перестаёт удивлять стабильностью своих глюков.
Хотел вывести орехи.
Сенс спросил: на дебетку или на кредитку ?
Ответил: на дебетку, конечно.
Сенс сказал: ок. И вывел на кредитку )

Проблема не нова, имеет место быть с самого появления орехов.
И никто и не чешется чтобы исправить ситуацию.
Поддержка в чате взяла таймаут на рассмотрение этой архи-сложной проблемы.

Вот как можно быть настолько руко*опым чтобы не фиксить откровенные баги, которые тянутся годами ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:29

Re: Альфа-Банк

У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?
Вопрос к представителю банка:о договоре банковского обслуживания у вас всоминают только тогда, когда выгодно банку?
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:41

  moveton написав:
  ol_zy написав:А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?

Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.

Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно" :D
Victor37
 
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