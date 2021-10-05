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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9941994299439944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:53

  mustbe написав:как можно быть настолько руко*опым чтобы не фиксить откровенные баги, которые тянутся годами ?

Стратегия однако, пересічним не понять. Баги делаются не для того, чтобы их исправлять. Тут какой-то тайный смысл.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:55

  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?

Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги. Без ошибок и списаний по ошибке нет движения вперед и доходности. Т.е. так и было задумано.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:02

  newbie написав:
  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?

Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги.

Это не стратегия,а беспредел.
И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:32

  yuraes написав:И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?

Вы бы хоть конкретику привели.
Думаю - дело в выходных, но гадать тут никто особо не будет
mustbe
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  #<1 ... 9941994299439944
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