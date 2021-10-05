|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:53
mustbe написав:
как можно быть настолько руко*опым чтобы не фиксить откровенные баги, которые тянутся годами ?
Стратегия однако, пересічним не понять. Баги делаются не для того, чтобы их исправлять. Тут какой-то тайный смысл.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6515
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 15:55
yuraes написав:
У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?
Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги. Без ошибок и списаний по ошибке нет движения вперед и доходности. Т.е. так и было задумано.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6515
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:02
newbie написав: yuraes написав:
У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?
Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги.
Это не стратегия,а беспредел.
И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?
-
yuraes
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:32
yuraes написав:
И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?
Вы бы хоть конкретику привели.
Думаю - дело в выходных, но гадать тут никто особо не будет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 670 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1349
|279175
|
Пон 18 жов, 2021 16:20
Гоша
|
|2936
|234660
|
|
|22
|17744
|
Пон 18 жов, 2021 13:33
joik
|