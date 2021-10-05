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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9942994399449945>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:53

  mustbe написав:как можно быть настолько руко*опым чтобы не фиксить откровенные баги, которые тянутся годами ?

Стратегия однако, пересічним не понять. Баги делаются не для того, чтобы их исправлять. Тут какой-то тайный смысл.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 15:55

  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?

Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги. Без ошибок и списаний по ошибке нет движения вперед и доходности. Т.е. так и было задумано.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:02

  newbie написав:
  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?

Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги.

Это не стратегия,а беспредел.
И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:32

  yuraes написав:И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?

Вы бы хоть конкретику привели.
Думаю - дело в выходных, но гадать тут никто особо не будет
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:48

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сьогодні дружина виготовила ящірку. При реєстрації малювали кредитний ліміт 17 тис, після реєстрації нуль! Гарячка каже, користуйтесь і через 3 міс буде перегляд ліміту. Питання до представника, це нормально? Я десь читав, що банк віднедавна наливає ліміт який попередньо схвалений, щоб не було негативного ставлення... :evil:

Добрий день! Якщо це було оформлення як нового клієнта, то під час заповнення заявки Банк може переглянути ліміт. Якщо ж це оформлення вже як діючого клієнта, то напишіть нам в приватні повідомлення її дані(ПІБ та номер телефону). Будемо розбиратися, чому так вийшло.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:49

  mustbe написав:
  yuraes написав:И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?

Вы бы хоть конкретику привели.
Думаю - дело в выходных, но гадать тут никто особо не будет

Выходные не причём.
Дело было в рабочий банковский день 13.10.
Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
Расчётная дата 17.10
И...банк насчитал % за вылет из льготного периода.
В поддержке отвечают,что:"нужно было пополнять за несколько дней"
О ДБО там и не слышали.
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:57

  Alfa_Bank написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт, сьогодні дружина виготовила ящірку. При реєстрації малювали кредитний ліміт 17 тис, після реєстрації нуль! Гарячка каже, користуйтесь і через 3 міс буде перегляд ліміту. Питання до представника, це нормально? Я десь читав, що банк віднедавна наливає ліміт який попередньо схвалений, щоб не було негативного ставлення... :evil:

Добрий день! Якщо це було оформлення як нового клієнта, то під час заповнення заявки Банк може переглянути ліміт. Якщо ж це оформлення вже як діючого клієнта, то напишіть нам в приватні повідомлення її дані(ПІБ та номер телефону). Будемо розбиратися, чому так вийшло.
Дружина новий клієнт.
Зробив, ще слідом мамі сьогодні, також новий клієнт. Намалювали 25 тис, по факту, також не дали обіцяний ліміт (. Всі працюють офіційно, рейтинги хороші.
P.S. Я вже старий клієнт, на REDі 50к ліміту, також не дали, але благо читав тут, що можна перевести ліміт звернувшись у підтримку, мабуть так і зроблю
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:58

  lel написав:Первый месяц использования пакета Вайт нужно ли, для бесплатности, совершить 10 платежей? Счетчика платежей нет в Сенсе. И вообще светится как предыдыдущий пакет Комфорт ФГВФО.

Внизу под курсом валют есть счётчик для белой карты и в меню управления картой . Может, неправильно пакет вам оформили, что поддержка думает?
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 16:58

  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?
Вопрос к представителю банка:о договоре банковского обслуживания у вас всоминают только тогда, когда выгодно банку?

Якщо комісія була списана помилково і її не мало бути за умовами договору, то потрібно звернутися у підтримку і вам після детального аналізу ситуації обов'язково повернуть помилково списані кошти.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:12

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Якщо це було оформлення як нового клієнта, то під час заповнення заявки Банк може переглянути ліміт.
И было бы хорошо, если этот текст в приложении при оформлении был где-то указан на видном месте, чтобы такие вопросы в дальнейшем не попадались ;)

  yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно.
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