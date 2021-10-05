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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9942994399449945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:27

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо це було оформлення як нового клієнта, то під час заповнення заявки Банк може переглянути ліміт.
И было бы хорошо, если этот текст в приложении при оформлении был где-то указан на видном месте, чтобы такие вопросы в дальнейшем не попадались ;)

  yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно.

Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.
РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.
Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:30

  Alfa_Bank написав:
  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?
Вопрос к представителю банка:о договоре банковского обслуживания у вас всоминают только тогда, когда выгодно банку?

Якщо комісія була списана помилково і її не мало бути за умовами договору, то потрібно звернутися у підтримку і вам після детального аналізу ситуації обов'язково повернуть помилково списані кошти.

Мне в поддержке сказали что комиссию списали правильно,а то что в ДБО написано так это так...филькина грамота.
Я ведь пополнил согласно ваших правил или о ДБО вспоминают только тогда когда нужно вжучить клиента?
Востаннє редагувалось yuraes в Пон 18 жов, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:30

  yuraes написав:Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.
РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.
Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .

Вы для начала напишите, каким именно образом Вы гасились и в какое время. А то тут уже много было эмоциональных, а по факту может быть ошибка с Вашей стороны.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:37

  Striker написав:
  yuraes написав:Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.
РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.
Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .

Вы для начала напишите, каким именно образом Вы гасились и в какое время. А то тут уже много было эмоциональных, а по факту может быть ошибка с Вашей стороны.

Пополнял СЭПом,пополнение в выписке прошло по счёту 13.10,что не так?
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:39

  MASolomko написав:И было бы хорошо, если этот текст в приложении при оформлении был где-то указан на видном месте, чтобы такие вопросы в дальнейшем не попадались ;)

Вопросы будут всегда. Вот я бы, например, не против узнать, можно ли перенести лимит с закрытой карты (карта закрыта, а счёт ещё активен, там рассрочки)? А также - можно ли в дальнейшем ещё раз попросить перенести лимит, ибо в данный момент до максимума там свободного лимита не хватает, но через некоторое время он "освободится" в результате гашения рассрочек.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:42

  yuraes написав:Пополнял СЭПом,пополнение в выписке прошло по счёту 13.10,что не так?

Если СЭП зашел после 18:00 или 20:00 (точное время не помню), то может быть влёт запросто.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:43

  yuraes написав:
  newbie написав:
  yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии?

Та ладно, они всегда их так списывали. Это стратегия, как и баги.

Это не стратегия,а беспредел.
И что представитель так и не ответит:почему после проводки пополнения по СЧЁТУ в РД, карта вылетает из льготного периода и насчитываються % ?

В цій ситуації потрібно розібратися. Напишіть нам в ПП ваші ПІБ та номер телефону. Ми детально все проаналізуємо, в тому числі коректність наданої інформації в чаті та надамо вам відповідь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 17:46

Альфа обижается если забираешь у нее свои деньги, режет за это лимиты по кредитным картам?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:10

  novichok написав:Альфа обижается если забираешь у нее свои деньги, режет за это лимиты по кредитным картам?

Нет
Faceless
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