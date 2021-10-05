Alfa_Bank написав:Якщо це було оформлення як нового клієнта, то під час заповнення заявки Банк може переглянути ліміт.
И было бы хорошо, если этот текст в приложении при оформлении был где-то указан на видном месте, чтобы такие вопросы в дальнейшем не попадались
yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно.
Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал. РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10. Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10. И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .
yuraes написав:У Альфа-банка,настолько плохи дела,что начали незаконно списывать комиссии? Вопрос к представителю банка:о договоре банковского обслуживания у вас всоминают только тогда, когда выгодно банку?
Якщо комісія була списана помилково і її не мало бути за умовами договору, то потрібно звернутися у підтримку і вам після детального аналізу ситуації обов'язково повернуть помилково списані кошти.
Мне в поддержке сказали что комиссию списали правильно,а то что в ДБО написано так это так...филькина грамота. Я ведь пополнил согласно ваших правил или о ДБО вспоминают только тогда когда нужно вжучить клиента?
Востаннє редагувалось yuraes в Пон 18 жов, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
yuraes написав:Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал. РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10. Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10. И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .
Вы для начала напишите, каким именно образом Вы гасились и в какое время. А то тут уже много было эмоциональных, а по факту может быть ошибка с Вашей стороны.
yuraes написав:Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал. РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10. Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10. И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия .
Вы для начала напишите, каким именно образом Вы гасились и в какое время. А то тут уже много было эмоциональных, а по факту может быть ошибка с Вашей стороны.
Пополнял СЭПом,пополнение в выписке прошло по счёту 13.10,что не так?
MASolomko написав:И было бы хорошо, если этот текст в приложении при оформлении был где-то указан на видном месте, чтобы такие вопросы в дальнейшем не попадались
Вопросы будут всегда. Вот я бы, например, не против узнать, можно ли перенести лимит с закрытой карты (карта закрыта, а счёт ещё активен, там рассрочки)? А также - можно ли в дальнейшем ещё раз попросить перенести лимит, ибо в данный момент до максимума там свободного лимита не хватает, но через некоторое время он "освободится" в результате гашения рассрочек.