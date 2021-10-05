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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9943994499459946

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Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:41

Re: Альфа-Банк

  yuraes написав:Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
У банка есть операционное время. Сюдя по инциденту, то пополнение распределилось (провелось) по счету уже после РД.
Из-за этого и было уточнение время поступления СЭП.

  Alfa_Bank написав:В цій ситуації потрібно розібратися.
Дайте команду спартанцам, чтобы они в приложении указали время к дате до входящие средства должны распределиться по счёту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:54

  MASolomko написав:
  yuraes написав:Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
У банка есть операционное время. Сюдя по инциденту, то пополнение распределилось (провелось) по счету уже после РД.
Из-за этого и было уточнение время поступления СЭП.

  Alfa_Bank написав:В цій ситуації потрібно розібратися.
Дайте команду спартанцам, чтобы они в приложении указали время к дате до входящие средства должны распределиться по счёту.

В ДБО,который является документом регламентирующим взаимоотношения клиента с банком,не указано время поступления средств.
Если поступление провелось по счёту 13.10,то всё согласно правил.
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:58

Re: Альфа-Банк

  yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.

А это вы как узнали? Ну шо таки провелось.
Каким каналом и в котором часу пополняли кредитку?
  yuraes написав:пополнение в выписке

Де Выписку то взяли?
А мож с суммой не угадали?
А шо за карта, в каком Тарифе?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:20

yuraes,
В МАБе есть строчка, что 13.10 Проведена сумма прихода?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:26

  mephala написав:вспомнился фильм один. когда чувака оглушили и украли телефон. и что бы его потом разблокировать забрали и пальчик также с собой. так что тотальная идентификация по отпечатку удовольствие сомнительное если преступники знают что пальчик все откроет :roll:

Отрезанный пальчик, тем более в кино, может не сильно убеждает. Но был реальный кейс, когда у чела отобрали дорогой мерс, причем для возможности его разблокирования - вместе с пальцем. Зная о возможности таких последствий, те у кого есть что отбирать, должны 100 раз подумать, стоит ли им соглашаться на аутентификацию по отпечатку.

Но отпечаток пальца можно отобрать (украсть) и без насилия, а такжке без ведома его владельца. Буквально через несколько дней после того, как у Apple появились первые смартфоны с сенсорами отпечатков пальцев, заинтересованные граждане публично продемонстрировали, как они взламываются. А чтобы показать, как легко добываются отпечатки пальцев, продемонстрировали отпечаток пальца германского министра внутренних дел, снятый с бутылки или со стакана.

Несмотря на то, что биометрия - это огромный рынок, во многих случаях это еще и выброшенные на ветер деньги. У нее есть много уязвимостей и принципиальных недостаков, от которых ей не уйти. Например, заключайщийся в том, что биометрическая характеристика (скажем, отпечаток пальца) - это вечный (неизменяемый) пароль (секрет), причем один и тот же для всех систем, что не соответствует требованиям информационной безопасности. Единожды скомпрометированная биометрия (если ей нет замены) создает для человека очень большие сложности.

Озабоченность рисками, связанными с биометрией, среди специалистов настолько велика, что европейцы собирались запретить (или уже запретили) FaceId.

В завершение для интересуюшихся ссылка на инфу о рисках (угрозах, уязвимостях) биометрии
https://securelist.ru/biometric-data-pr ... ats/95221/. В Инете такой инфы очень много.
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