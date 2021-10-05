Додано: Пон 18 жов, 2021 19:26

mephala написав: вспомнился фильм один. когда чувака оглушили и украли телефон. и что бы его потом разблокировать забрали и пальчик также с собой. так что тотальная идентификация по отпечатку удовольствие сомнительное если преступники знают что пальчик все откроет вспомнился фильм один. когда чувака оглушили и украли телефон. и что бы его потом разблокировать забрали и пальчик также с собой. так что тотальная идентификация по отпечатку удовольствие сомнительное если преступники знают что пальчик все откроет

Отрезанный пальчик, тем более в кино, может не сильно убеждает. Но был реальный кейс, когда у чела отобрали дорогой мерс, причем для возможности его разблокирования - вместе с пальцем. Зная о возможности таких последствий, те у кого есть что отбирать, должны 100 раз подумать, стоит ли им соглашаться на аутентификацию по отпечатку.Но отпечаток пальца можно отобрать (украсть) и без насилия, а такжке без ведома его владельца. Буквально через несколько дней после того, как у Apple появились первые смартфоны с сенсорами отпечатков пальцев, заинтересованные граждане публично продемонстрировали, как они взламываются. А чтобы показать, как легко добываются отпечатки пальцев, продемонстрировали отпечаток пальца германского министра внутренних дел, снятый с бутылки или со стакана.Несмотря на то, что биометрия - это огромный рынок, во многих случаях это еще и выброшенные на ветер деньги. У нее есть много уязвимостей и принципиальных недостаков, от которых ей не уйти. Например, заключайщийся в том, что биометрическая характеристика (скажем, отпечаток пальца) - это вечный (неизменяемый) пароль (секрет), причем один и тот же для всех систем, что не соответствует требованиям информационной безопасности. Единожды скомпрометированная биометрия (если ей нет замены) создает для человека очень большие сложности.Озабоченность рисками, связанными с биометрией, среди специалистов настолько велика, что европейцы собирались запретить (или уже запретили) FaceId.В завершение для интересуюшихся ссылка на инфу о рисках (угрозах, уязвимостях) биометрии. В Инете такой инфы очень много.