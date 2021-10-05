RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99449945994699479948>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:41

Re: Альфа-Банк

  yuraes написав:Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
У банка есть операционное время. Сюдя по инциденту, то пополнение распределилось (провелось) по счету уже после РД.
Из-за этого и было уточнение время поступления СЭП.

  Alfa_Bank написав:В цій ситуації потрібно розібратися.
Дайте команду спартанцам, чтобы они в приложении указали время к дате до входящие средства должны распределиться по счёту.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 08.03.18
Подякував: 445 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:54

  MASolomko написав:
  yuraes написав:Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
У банка есть операционное время. Сюдя по инциденту, то пополнение распределилось (провелось) по счету уже после РД.
Из-за этого и было уточнение время поступления СЭП.

  Alfa_Bank написав:В цій ситуації потрібно розібратися.
Дайте команду спартанцам, чтобы они в приложении указали время к дате до входящие средства должны распределиться по счёту.

В ДБО,который является документом регламентирующим взаимоотношения клиента с банком,не указано время поступления средств.
Если поступление провелось по счёту 13.10,то всё согласно правил.
yuraes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 162
З нами з: 11.12.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 18:58

Re: Альфа-Банк

  yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.

А это вы как узнали? Ну шо таки провелось.
Каким каналом и в котором часу пополняли кредитку?
  yuraes написав:пополнение в выписке

Де Выписку то взяли?
А мож с суммой не угадали?
А шо за карта, в каком Тарифе?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 05.05.21
Подякував: 57 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:20

yuraes,
В МАБе есть строчка, что 13.10 Проведена сумма прихода?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4792
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:26

  mephala написав:вспомнился фильм один. когда чувака оглушили и украли телефон. и что бы его потом разблокировать забрали и пальчик также с собой. так что тотальная идентификация по отпечатку удовольствие сомнительное если преступники знают что пальчик все откроет :roll:

Отрезанный пальчик, тем более в кино, может не сильно убеждает. Но был реальный кейс, когда у чела отобрали дорогой мерс, причем для возможности его разблокирования - вместе с пальцем. Зная о возможности таких последствий, те у кого есть что отбирать, должны 100 раз подумать, стоит ли им соглашаться на аутентификацию по отпечатку.

Но отпечаток пальца можно отобрать (украсть) и без насилия, а такжке без ведома его владельца. Буквально через несколько дней после того, как у Apple появились первые смартфоны с сенсорами отпечатков пальцев, заинтересованные граждане публично продемонстрировали, как они взламываются. А чтобы показать, как легко добываются отпечатки пальцев, продемонстрировали отпечаток пальца германского министра внутренних дел, снятый с бутылки или со стакана.

Несмотря на то, что биометрия - это огромный рынок, во многих случаях это еще и выброшенные на ветер деньги. У нее есть много уязвимостей и принципиальных недостаков, от которых ей не уйти. Например, заключайщийся в том, что биометрическая характеристика (скажем, отпечаток пальца) - это вечный (неизменяемый) пароль (секрет), причем один и тот же для всех систем, что не соответствует требованиям информационной безопасности. Единожды скомпрометированная биометрия (если ей нет замены) создает для человека очень большие сложности.

Озабоченность рисками, связанными с биометрией, среди специалистов настолько велика, что европейцы собирались запретить (или уже запретили) FaceId.

В завершение для интересуюшихся ссылка на инфу о рисках (угрозах, уязвимостях) биометрии
https://securelist.ru/biometric-data-pr ... ats/95221/. В Инете такой инфы очень много.
newbie
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 20:10

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:А чтобы показать, как легко добываются отпечатки пальцев, продемонстрировали отпечаток пальца германского министра внутренних дел, снятый с бутылки или со стакана.

З фотографії: https://www.bbc.com/russian/society/201 ... ngerprints
От тільки чи можливо з таким відбитком проникнути в акаунт жертви?
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 89
З нами з: 03.11.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:18

Re: Альфа-Банк

Проспонсировал банк новым клиентом. Делюсь впечатлениями.
Подкинул вам нового клиента (родственника) для начала с пакетом, и т.к. самостоятельно оформить через сенс не получилось (внести документы) пришлось отправить клиента в отделение, на свою голову.
Дальше вручили карту, и отправили пополнять карту - для активации - иначе карта работать не будет. Т.к. налички не было пришлось идти снимать с другого банка, пополнять карту. Дальше получили ПИН, а дальше вишенка - чтобы активировать карту окончательно - нужно обязательно провести операцию пополнения мобильного иначе карта останется неактивной. Или накрайняк сделать расходную операцию.
Вы стали подрожать привату? Ну сам я не такой давний клиент, но подобного у вас не наблюдалось ранее и воизбежание рекомендаций больше давать точно не буду.
Ну хорошо, бонусов захотелось девочке, но в безапелляционном тоне все подносить новому клиенту странная стратегия. Тем более в двух словах проинструктировал, что и как должно быть, но такого не учел.
После рассказанного, посоветовал снять пополненную сумму, и данное возымело свое воздействие в качестве звонка - от оформляющего менеджера - вам снова нужно будет пополнять и проводить операцию покупки - обязательно иначе карта будет не активная.
Альфа ну у вас там голодные что ли совсем, босые ходят?
Ладно бы приложение работало, отменно, чтобы не обращаться - а так...только осадок оставили всем.
Прораб
 
Повідомлень: 259
З нами з: 02.03.19
Подякував: 254 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:25

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:Альфа ну у вас там голодные что ли совсем, босые ходят?
Даа, их там на каждой планерке (митинге) учат подобным методам 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 05.05.21
Подякував: 57 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:25

  Прораб написав:Проспонсировал банк новым клиентом. Делюсь впечатлениями.
Подкинул вам нового клиента (родственника) для начала с пакетом, и т.к. самостоятельно оформить через сенс не получилось (внести документы) пришлось отправить клиента в отделение, на свою голову.
Дальше вручили карту, и отправили пополнять карту - для активации - иначе карта работать не будет. Т.к. налички не было пришлось идти снимать с другого банка, пополнять карту. Дальше получили ПИН, а дальше вишенка - чтобы активировать карту окончательно - нужно обязательно провести операцию пополнения мобильного иначе карта останется неактивной. Или накрайняк сделать расходную операцию.
Вы стали подрожать привату? Ну сам я не такой давний клиент, но подобного у вас не наблюдалось ранее и воизбежание рекомендаций больше давать точно не буду.
Ну хорошо, бонусов захотелось девочке, но в безапелляционном тоне все подносить новому клиенту странная стратегия. Тем более в двух словах проинструктировал, что и как должно быть, но такого не учел.
После рассказанного, посоветовал снять пополненную сумму, и данное возымело свое воздействие в качестве звонка - от оформляющего менеджера - вам снова нужно будет пополнять и проводить операцию покупки - обязательно иначе карта будет не активная.
Альфа ну у вас там голодные что ли совсем, босые ходят?
Ладно бы приложение работало, отменно, чтобы не обращаться - а так...только осадок оставили всем.


Не знаю як і реагувати. Таких "танців з бубном" для активації картки точно немає. Як тільки активували в додатку - можна користуватись.
Напишіть в приватні повідомлення дані клієнта, дату та час звернення, перевіримо коректність дії співробітника.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11059
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 21:31

  Чорний Ворон написав:От тільки чи можливо з таким відбитком проникнути в акаунт жертви?

На старых телефонах много чего было возможно. Может и на современных китайских, не сертифицированных гуглом. Зачем им выполнять какие-то требования или смотреть на какие-то стандарты?

На ведроиде до 6-й версии не было API для биометрии и производители делали и ставили, что хотели. Отпечатки не шифровались и не размещались в защищенной области. На этом даже Самсунг залетал.

Кроме того сенсоров отпечатков есть несколько видов и возможно в дешевых моделях стоят старые и небезопасные. Т.о. доверять можно возможно только современным и дорогим смартфонам и то врядли узнаете, какого типа там сенсор.

Но подмена пальца (или отпечатка) - это не единственный вектор атаки на этот способ аутентификации. Для уверенности нужно в этом глубоко разбираться, а это не для всех просто. Проще верить в сказки (мифы) и ни о чем не задумываться.

Хотя можно обратить внимание на такой факт, вроде ж еще нет ни одного смартфона, в котором биометрия (по отпечатку пальца) - это основной способ аутентификации (или авторизации), везде она идет, как дополнительный способ, а основной - по паролю (пину). Соответственно, как можно в мобильном приложении отказаться от пароля и оставить только биометрию, непонятно.

Биометрия не дает 100%-й точности (есть ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания), в отличие от, скажем паролей. Кроме того, это персональные данные, на которые нужно получать разрешение. А для его получения нужно обьяснять, как они будут использоваться. Что-то я ни от кого таких пояснений не видел (кроме рекламных утверждений, что это нужно клиентам и за этим будущее). Приходится самому собирать инфу.

А, анализируя ее, и приходишь к выводу, что люди, которые решили в банковских приложениях заменить пароли на биометрию (причем от паролей отказаться), были мягко говоря не в себе. Или они изучали, например Андроид, на ускоренных 3-недельных курсах, в которых обеспечение безопасности не рассматривалось или рассматривалось недостаточно.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 жов, 2021 21:42, всього редагувалось 5 разів.
newbie
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99449945994699479948>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, melkh, solomia і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1, 2, 3
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
27 18115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 21:41
Flamingo
Банк Альянс 1 ... 134, 135, 136
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1350 279385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 16:54
Квесторе_поверніться
Юнекс Банк 1 ... 292, 293, 294
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2937 234817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 16:42
ramzes4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99471)
18.10.2021 23:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.