Додано: Пон 18 жов, 2021 21:31

Чорний Ворон написав: От тільки чи можливо з таким відбитком проникнути в акаунт жертви? От тільки чи можливо з таким відбитком проникнути в акаунт жертви?

На старых телефонах много чего было возможно. Может и на современных китайских, не сертифицированных гуглом. Зачем им выполнять какие-то требования или смотреть на какие-то стандарты?На ведроиде до 6-й версии не было API для биометрии и производители делали и ставили, что хотели. Отпечатки не шифровались и не размещались в защищенной области. На этом даже Самсунг залетал.Кроме того сенсоров отпечатков есть несколько видов и возможно в дешевых моделях стоят старые и небезопасные. Т.о. доверять можно возможно только современным и дорогим смартфонам и то врядли узнаете, какого типа там сенсор.Но подмена пальца (или отпечатка) - это не единственный вектор атаки на этот способ аутентификации. Для уверенности нужно в этом глубоко разбираться, а это не для всех просто. Проще верить в сказки (мифы) и ни о чем не задумываться.Хотя можно обратить внимание на такой факт, вроде ж еще нет ни одного смартфона, в котором биометрия (по отпечатку пальца) - это основной способ аутентификации (или авторизации), везде она идет, как дополнительный способ, а основной - по паролю (пину). Соответственно, как можно в мобильном приложении отказаться от пароля и оставить только биометрию, непонятно.Биометрия не дает 100%-й точности (есть ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания), в отличие от, скажем паролей. Кроме того, это персональные данные, на которые нужно получать разрешение. А для его получения нужно обьяснять, как они будут использоваться. Что-то я ни от кого таких пояснений не видел (кроме рекламных утверждений, что это нужно клиентам и за этим будущее). Приходится самому собирать инфу.А, анализируя ее, и приходишь к выводу, что люди, которые решили в банковских приложениях заменить пароли на биометрию (причем от паролей отказаться), были мягко говоря не в себе. Или они изучали, например Андроид, на ускоренных 3-недельных курсах, в которых обеспечение безопасности не рассматривалось или рассматривалось недостаточно.