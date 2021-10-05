Додано: Пон 18 жов, 2021 22:06

newbie написав: Хотя можно обратить внимание на такой факт, вроде ж еще нет ни одного смартфона, в котором биометрия (по отпечатку пальца) - это основной способ аутентификации (или авторизации), везде она идет, как дополнительный способ, а основной - по паролю (пину). Хотя можно обратить внимание на такой факт, вроде ж еще нет ни одного смартфона, в котором биометрия (по отпечатку пальца) - это основной способ аутентификации (или авторизации), везде она идет, как дополнительный способ, а основной - по паролю (пину).

newbie написав: Соответственно, как можно в мобильном приложении отказаться от пароля и оставить только биометрию, непонятно. Соответственно, как можно в мобильном приложении отказаться от пароля и оставить только биометрию, непонятно.

В смысле? Я аж на своём AGM X2 SE решил добавить отпечаток и проверить, что он, как предупреждается перед добавлением, полностью параллельный способ аутентификации (при чём тут авторизация?). Не соврали: включаешь экран, дальше или нужно свайпнуть и потом нарисовать pattern или прикладываешь палец к сканеру (можно даже на экране, где pattern рисовать), смартфон разблокировался и никакого pattern рисовать не нужно. С чего вдруг отпечаток пальца при этом считать дополнительным к pattern, а не наоборот?И я так понимаю, что это стандартный андроидный функционал.Я давно отчаялся понять секуристовВ приватовских "Мои вклады" раньше можно было разик авторизоваться по паролю Приват24, ввести пин и дальше авторизоваться по пину. Правда, периодически оно решало перепроверить, что я и пароль не забыл. Теперь пин отменили и нужно всегда вводить пароль. Но можно включить "упрощённый вход" при котором вообще ничего не спрашивают. Но чтобы его включить, на смартфоне должен быть добавлен отпечаток для разблокировки смартфона. Наличие всякие паттернов и паролей не важно. Главное, чтобы отпечаток (т.е. дополнительная дыра в секурити) был.