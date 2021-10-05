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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 21:34
Alfa_Bank написав:
Не знаю як і реагувати. Таких "танців з бубном" для активації картки точно немає. Як тільки активували в додатку - можна користуватись.
Может и массовые курсы обучения провести? Мне пару месяцев назад при заведении пакетки тоже говорили, что нужно обязательно с неё что-то потратить, иначе будет не активна. Правда, объяснить чем плоха не активность не смогли и я забил.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 21:38
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Не знаю як і реагувати. Таких "танців з бубном" для активації картки точно немає. Як тільки активували в додатку - можна користуватись.
Может и массовые курсы обучения провести? Мне пару месяцев назад при заведении пакетки тоже говорили, что нужно обязательно с неё что-то потратить, иначе будет не активна. Правда, объяснить чем плоха не активность не смогли и я забил.
Бачу, що не завадило б провести "тренінги" у всіх містах.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 21:48
Прораб написав:
Ладно бы приложение работало, отменно, чтобы не обращаться - а так...только осадок оставили
Это стратегия такая, морочить голову, а деньги на карте нужны, чтоб было что тырить.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:03
Alfa_Bank написав: moveton написав:
Может и массовые курсы обучения провести? Мне пару месяцев назад при заведении пакетки тоже говорили, что нужно обязательно с неё что-то потратить, иначе будет не активна. Правда, объяснить чем плоха не активность не смогли и я забил.
Бачу, що не завадило б провести "тренінги" у всіх містах.
Та ладно.
Девочки в отделениях - прекрасно знают что надо, а что не надо для активации карты.
Очевидно, что они просто набивают себе KPI.
Так что тренинги нужны не для девочек, а для тех умников из ГО, которые им рисуют планы и требуют выполнения каких-то нормативов по привлечению клиентов.
Уберите причину (дурацкие требования сверху) - тогда исчезнет и следствие (ложь девочек про необходимость пополнения)
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:06
newbie написав:
Хотя можно обратить внимание на такой факт, вроде ж еще нет ни одного смартфона, в котором биометрия (по отпечатку пальца) - это основной способ аутентификации (или авторизации), везде она идет, как дополнительный способ, а основной - по паролю (пину).
В смысле? Я аж на своём AGM X2 SE решил добавить отпечаток и проверить, что он, как предупреждается перед добавлением, полностью параллельный способ аутентификации (при чём тут авторизация?). Не соврали: включаешь экран, дальше или нужно свайпнуть и потом нарисовать pattern или прикладываешь палец к сканеру (можно даже на экране, где pattern рисовать), смартфон разблокировался и никакого pattern рисовать не нужно. С чего вдруг отпечаток пальца при этом считать дополнительным к pattern, а не наоборот?
И я так понимаю, что это стандартный андроидный функционал.
newbie написав:
Соответственно, как можно в мобильном приложении отказаться от пароля и оставить только биометрию, непонятно.
Я давно отчаялся понять секуристов
В приватовских "Мои вклады" раньше можно было разик авторизоваться по паролю Приват24, ввести пин и дальше авторизоваться по пину. Правда, периодически оно решало перепроверить, что я и пароль не забыл. Теперь пин отменили и нужно всегда вводить пароль. Но можно включить "упрощённый вход" при котором вообще ничего не спрашивают. Но чтобы его включить, на смартфоне должен быть добавлен отпечаток для разблокировки смартфона. Наличие всякие паттернов и паролей не важно. Главное, чтобы отпечаток (т.е. дополнительная дыра в секурити) был.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:10
mustbe написав: Alfa_Bank написав: moveton написав:
Может и массовые курсы обучения провести? Мне пару месяцев назад при заведении пакетки тоже говорили, что нужно обязательно с неё что-то потратить, иначе будет не активна. Правда, объяснить чем плоха не активность не смогли и я забил.
Бачу, що не завадило б провести "тренінги" у всіх містах.
Та ладно.
Девочки в отделениях - прекрасно знают что надо, а что не надо для активации карты.
Очевидно, что они просто набивают себе KPI.
Так что тренинги нужны не для девочек, а для тех умников из ГО, которые им рисуют планы и требуют выполнения каких-то нормативов по привлечению клиентов.
Уберите причину (дурацкие требования сверху) - тогда исчезнет и следствие (ложь девочек про необходимость пополнения)
А ви праві. Це не їхня забаганка, мабуть справа дійсно в КРІ. Вже пишу відповідальній особі, щоб подумали над переглядом концепції і мотивації.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:12
mustbe написав: Alfa_Bank написав: moveton написав:
Может и массовые курсы обучения провести? Мне пару месяцев назад при заведении пакетки тоже говорили, что нужно обязательно с неё что-то потратить, иначе будет не активна. Правда, объяснить чем плоха не активность не смогли и я забил.
Бачу, що не завадило б провести "тренінги" у всіх містах.
Та ладно.
Девочки в отделениях - прекрасно знают что надо, а что не надо для активации карты.
Очевидно, что они просто набивают себе KPI.
Так что тренинги нужны не для девочек, а для тех умников из ГО, которые им рисуют планы и требуют выполнения каких-то нормативов по привлечению клиентов.
Уберите причину (дурацкие требования сверху) - тогда исчезнет и следствие (ложь девочек про необходимость пополнения)
Ещё лучше каждое оплачиваемое действие для девочки - оплачивать клиенту(можно даже на кешью-счёт)! Тогда клиент точно не забудет пополнить карту, сделать ряд транзакций через разные каналы и т.д.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 18 жов, 2021 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:13
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Бачу, що не завадило б провести "тренінги" у всіх містах.
Та ладно.
Девочки в отделениях - прекрасно знают что надо, а что не надо для активации карты.
Очевидно, что они просто набивают себе KPI.
Так что тренинги нужны не для девочек, а для тех умников из ГО, которые им рисуют планы и требуют выполнения каких-то нормативов по привлечению клиентов.
Уберите причину (дурацкие требования сверху) - тогда исчезнет и следствие (ложь девочек про необходимость пополнения)
Так кроме пополнения у ТС еще и расходную операцию истребовали.
Во вкус видно девочка вошла. Сделали одно, давай дальше. Ну а звонок это конечно финал.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 22:22
Прораб написав:
сделать расходную операцию.
Вы стали подрожать привату?
От безнадеги персвумен просила оплатить че нибудь хамоном овер 50 грн.Выручил,мне не жалко,а ей приятно.Но это какой-то сюр
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