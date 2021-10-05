Додано: Пон 18 жов, 2021 23:14

moveton написав: Я давно отчаялся понять секуристов Я давно отчаялся понять секуристов

В Привате тоже. Там их, видимо, изничтожили как класс, т.к. бывшее ИТ-руководство Привата в безопасности ничего не шарило и вместе с бизнесом не находило ничего лучшего, как продавать клиентам (и мошенникам) снятие (отмену) требований безопасности.В результате Приват был самым небезопасным банком с самым большим мошенничеством. Но самое плохое в этом то, что Приват многие бездумно копировали, считая его верхом технологичности. Хотя на самом деле в нем было не так, например, зампреды там были вынуждены сами писать себе sql-запросы.В нем не были реализованы элементарные банковские вещи. Я, например, смог положить в нем депо без карты, но забрать его после окончания без карты уже не смог.Счета повсеместно заменялись картами и было смешно смотреть на документы, в которых после слова счет ставился номер карты.Базы у него валились каждые 3 дня и вкупе с огромным мошенничеством это приводило к тому, что клиенты не знали на каком они свете и где их деньги.Был бардак с банкоматами. И при всем этом у них был космический ИТ-бюджет, на который ИТ-руководство бесконтрольно занималось тем, что ему нравилось (в т.ч. уничтожением безопасности).ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.Что они делали с биометрией в мобильном приложении, не знаю, мне и веб-версии хватало. Не скажу, что у них все плохо (функционал все-таки широкий), но уничтожением безопасности они всем принесли много вреда. При этом в т.ч. для мобильных приложений безопасность - это клиентская ценность №1.Т.о. их бизнес и маркетинг оцениваю хорошо, а безопасность нет. Есть еще нюанс, что копировавшие их могли не во всем разбираться и, если у Привата это еще как-то работало, то у последователей могло выглядеть уже несекурным.