|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 22:34
Re: Альфа-Банк
Кстати, как новому клиенту зарегистрироваться в My Alfa?
Додано: Пон 18 жов, 2021 22:45
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:14
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:14
В Привате тоже. Там их, видимо, изничтожили как класс, т.к. бывшее ИТ-руководство Привата в безопасности ничего не шарило и вместе с бизнесом не находило ничего лучшего, как продавать клиентам (и мошенникам) снятие (отмену) требований безопасности.
В результате Приват был самым небезопасным банком с самым большим мошенничеством. Но самое плохое в этом то, что Приват многие бездумно копировали, считая его верхом технологичности. Хотя на самом деле в нем было не так, например, зампреды там были вынуждены сами писать себе sql-запросы.
В нем не были реализованы элементарные банковские вещи. Я, например, смог положить в нем депо без карты, но забрать его после окончания без карты уже не смог.
Счета повсеместно заменялись картами и было смешно смотреть на документы, в которых после слова счет ставился номер карты.
Базы у него валились каждые 3 дня и вкупе с огромным мошенничеством это приводило к тому, что клиенты не знали на каком они свете и где их деньги.
Был бардак с банкоматами. И при всем этом у них был космический ИТ-бюджет, на который ИТ-руководство бесконтрольно занималось тем, что ему нравилось (в т.ч. уничтожением безопасности).
ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.
Что они делали с биометрией в мобильном приложении, не знаю, мне и веб-версии хватало. Не скажу, что у них все плохо (функционал все-таки широкий), но уничтожением безопасности они всем принесли много вреда. При этом в т.ч. для мобильных приложений безопасность - это клиентская ценность №1.
Т.о. их бизнес и маркетинг оцениваю хорошо, а безопасность нет. Есть еще нюанс, что копировавшие их могли не во всем разбираться и, если у Привата это еще как-то работало, то у последователей могло выглядеть уже несекурным.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 жов, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:23
Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:41
Re: Альфа-Банк
а что с MyAlfa случилось?
____________
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с auth.alfabank.com.ua произошла ошибка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
Додано: Пон 18 жов, 2021 23:44
Додано: Вів 19 жов, 2021 00:10
А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.
Абсолютной безопасности не бывает. Бывает разумно достаточная. Если пин доступен только с конкретного девайса и блокируется после нескольких ошибок (не проверял было ли так, но это не так важно, если есть первое), то разумная безопасность не страдает. Но нет, убрали такую удобную штуку. Я бы ещё понял, если бы для упрощённого входа последовали примеру GPay и отменили на нём пароль, но взамен начали требовать любой способ авторизации на уровне всего смартфона (хотя за то, что в GPay это требуется безальтернативно, а нельзя вместо этого авторизовываться в спецприложении только тогда, когда нужно, повбывав бы). Но требовать строго отпечаток - тут моя фантазия в обосновании пасует.
|