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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9945994699479948

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:34

Re: Альфа-Банк

Кстати, как новому клиенту зарегистрироваться в My Alfa?
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 22:45

  ruvex написав:Кстати, как новому клиенту зарегистрироваться в My Alfa?

Недавно знакомый сделал так:
1. Изначально рега была через сенс. Узнал в чатике сенса логин
2. Через "забыл пароль" установил свой пароль.
3. Готово
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:04

Вкладчик1234
ОК, будем пробовать.
Спасиб.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:14

  guntherhouse777 написав:yuraes,
В МАБе есть строчка, что 13.10 Проведена сумма прихода?

Да,есть.
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:14

  moveton написав:Я давно отчаялся понять секуристов

В Привате тоже. Там их, видимо, изничтожили как класс, т.к. бывшее ИТ-руководство Привата в безопасности ничего не шарило и вместе с бизнесом не находило ничего лучшего, как продавать клиентам (и мошенникам) снятие (отмену) требований безопасности.

В результате Приват был самым небезопасным банком с самым большим мошенничеством. Но самое плохое в этом то, что Приват многие бездумно копировали, считая его верхом технологичности. Хотя на самом деле в нем было не так, например, зампреды там были вынуждены сами писать себе sql-запросы.

В нем не были реализованы элементарные банковские вещи. Я, например, смог положить в нем депо без карты, но забрать его после окончания без карты уже не смог.

Счета повсеместно заменялись картами и было смешно смотреть на документы, в которых после слова счет ставился номер карты.

Базы у него валились каждые 3 дня и вкупе с огромным мошенничеством это приводило к тому, что клиенты не знали на каком они свете и где их деньги.

Был бардак с банкоматами. И при всем этом у них был космический ИТ-бюджет, на который ИТ-руководство бесконтрольно занималось тем, что ему нравилось (в т.ч. уничтожением безопасности).

ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.

Что они делали с биометрией в мобильном приложении, не знаю, мне и веб-версии хватало. Не скажу, что у них все плохо (функционал все-таки широкий), но уничтожением безопасности они всем принесли много вреда. При этом в т.ч. для мобильных приложений безопасность - это клиентская ценность №1.

Т.о. их бизнес и маркетинг оцениваю хорошо, а безопасность нет. Есть еще нюанс, что копировавшие их могли не во всем разбираться и, если у Привата это еще как-то работало, то у последователей могло выглядеть уже несекурным.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 18 жов, 2021 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:23

  Amethyst написав:
  yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.

А это вы как узнали? Ну шо таки провелось.
Каким каналом и в котором часу пополняли кредитку?
  yuraes написав:пополнение в выписке

Де Выписку то взяли?
А мож с суммой не угадали?
А шо за карта, в каком Тарифе?

Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.
yuraes
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:41

Re: Альфа-Банк

а что с MyAlfa случилось?
____________
Ошибка при установлении защищённого соединения

При соединении с auth.alfabank.com.ua произошла ошибка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:44

  newbie написав:Т.о. их бизнес и маркетинг оцениваю хорошо, а безопасность нет.


Вы пишете за эпоху ПБ, когда он был частным банком или когда стал госбанком?
или это перманентное явление вне завис. от формы собственности )?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 00:10

  newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.

А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.

Абсолютной безопасности не бывает. Бывает разумно достаточная. Если пин доступен только с конкретного девайса и блокируется после нескольких ошибок (не проверял было ли так, но это не так важно, если есть первое), то разумная безопасность не страдает. Но нет, убрали такую удобную штуку. Я бы ещё понял, если бы для упрощённого входа последовали примеру GPay и отменили на нём пароль, но взамен начали требовать любой способ авторизации на уровне всего смартфона (хотя за то, что в GPay это требуется безальтернативно, а нельзя вместо этого авторизовываться в спецприложении только тогда, когда нужно, повбывав бы). Но требовать строго отпечаток - тут моя фантазия в обосновании пасует.
moveton
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