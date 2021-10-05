newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.
А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.
Мы говорили о биометрии и ее недостатках, но которая для некоторых это типа наше все. В охранных системах, типа как замена кодовому замку, может быть, но в финансовых системах сомневаюсь. Вон был случай, когда некоторые недобросовестные производители в т.ч. биометрии производили такие охранные устройства, которые открывались просто от прикладывания к ним антенны радиостанции. Охранники обнаружили.