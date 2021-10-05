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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9946994799489949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:38

  moveton написав:
  newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.

А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.

Мы говорили о биометрии и ее недостатках, но которая для некоторых это типа наше все. В охранных системах, типа как замена кодовому замку, может быть, но в финансовых системах сомневаюсь. Вон был случай, когда некоторые недобросовестные производители в т.ч. биометрии производили такие охранные устройства, которые открывались просто от прикладывания к ним антенны радиостанции. Охранники обнаружили.
newbie
 
Повідомлень: 6521
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  #<1 ... 9946994799489949
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