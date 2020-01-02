newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.
А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.
Мы говорили о биометрии и ее недостатках, но которая для некоторых это типа наше все. В охранных системах, типа как замена кодовому замку, может быть, но в финансовых системах сомневаюсь. Вон был случай, когда некоторые недобросовестные производители в т.ч. биометрии производили такие охранные устройства, которые открывались просто от прикладывания к ним антенны радиостанции. Охранники обнаружили.
yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней". Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи. Карта максимум.
Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.
В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.
Alfa_Bank Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно. Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения? Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.