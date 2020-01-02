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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9946994799489949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:38

  moveton написав:
  newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.

А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.

Мы говорили о биометрии и ее недостатках, но которая для некоторых это типа наше все. В охранных системах, типа как замена кодовому замку, может быть, но в финансовых системах сомневаюсь. Вон был случай, когда некоторые недобросовестные производители в т.ч. биометрии производили такие охранные устройства, которые открывались просто от прикладывания к ним антенны радиостанции. Охранники обнаружили.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:55

  Arien написав:а что с MyAlfa случилось?
____________
Ошибка при установлении защищённого соединения

При соединении с auth.alfabank.com.ua произошла ошибка. PR_CONNECT_RESET_ERROR

В цей час відбувається закриття опер. дні і відкриття нового, по цій причині може не спрацювати вхід. Зараз все гаразд?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:00

  yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.

Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.

В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:11

Alfa_Bank
Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно.
Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения?
Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:16

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00?

приХват вроде :mrgreen:
Kalgan
 
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