newbie написав:ПИНы, кстати, это не биометрия, а небезопасный аналог пароля. С ними они тоже поигрались. Многие, копировавшие их, и сейчас играются.
А кто говорил, что пин - это биометрия? Это пароль и есть. И андроидный pattern - это пароль, только способ ввода у него графический, а не текстовый.
Мы говорили о биометрии и ее недостатках, но которая для некоторых это типа наше все. В охранных системах, типа как замена кодовому замку, может быть, но в финансовых системах сомневаюсь. Вон был случай, когда некоторые недобросовестные производители в т.ч. биометрии производили такие охранные устройства, которые открывались просто от прикладывания к ним антенны радиостанции. Охранники обнаружили.
yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней". Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи. Карта максимум.
Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.
В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.
Alfa_Bank Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно. Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения? Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.
joik написав:Alfa_Bank Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно. Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения? Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.
Це все заплановано і не баг, ми поступово запускаємо процес повторної ідентифікації, та оновлення паспортних даних віддалено. Поки він діє вибірково, скоро запустимо для всіх. Якщо вам додаток не пише про ідентифікацію, то все гаразд. Така ідентифікація ФО здійснюється в 2 випадках на вимогу банку:
згідно до ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
якщо закінчується строк дії документу, який ідентифікує особу (паспорт, посвідка на постійне/тимчасове проживання, свідоцтво про народження, за віком потрібно вклеїти фото в паперовому паспорті).
joik написав:Alfa_Bank Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно. Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения? Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.
Це все заплановано і не баг, ми поступово запускаємо процес повторної ідентифікації, та оновлення паспортних даних віддалено. Поки він діє вибірково, скоро запустимо для всіх. Якщо вам додаток не пише про ідентифікацію, то все гаразд. Така ідентифікація ФО здійснюється в 2 випадках на вимогу банку:
згідно до ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
якщо закінчується строк дії документу, який ідентифікує особу (паспорт, посвідка на постійне/тимчасове проживання, свідоцтво про народження, за віком потрібно вклеїти фото в паперовому паспорті).
Спасибо, а за пожелания, передайте, будьте добры, в соответствующий отдел!
mustbe написав:Проблема не нова, имеет место быть с самого появления орехов. И никто и не чешется чтобы исправить ситуацию. ...Вот как можно быть настолько руко*опым чтобы не фиксить откровенные баги, которые тянутся годами ?
В чате-хейтеров писали, что проблема в новых сборках Sense не должно быть.
Но я от греха подальше решил несколько раз выбрать пакетку, ну мало ли Sense SuperApp не понимает моих намерений Нормик. Вывел на пакетку.
yuraes написав:Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
А это вы как узнали? Ну шо таки провелось. Каким каналом и в котором часу пополняли кредитку?
yuraes написав:пополнение в выписке
Де Выписку то взяли? А мож с суммой не угадали? А шо за карта, в каком Тарифе?
Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней". Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи. Карта максимум.
Тогда адназначна всех в сад. Накатать заяву в отд-и, приложить выписку уже из отд-я за подписью нача. И пусть расскажут, шо это у них за поминутный регламент в течение опердня Може ОфПред тут сподобится реально разобраться шо куда-кому там провелось Согласно ДКБО РД входит в текущий Платежный Период. Хай шонить другое придумают про проводки. Хай лучше скажут, шо кампутир так пощитал и помешать этому не в их силаХ