Додано: Вів 19 жов, 2021 09:11

Alfa_Bank

Только что в Сенсе вылезло окошко, что не хватает идентификационных данных, нужно пройти идентификацию. А я уже давний клиент - 11 лет, а с кредитками с 15 года, так взял и выбрал опцию через Дия. Перекинуло на Дию, и Дия опправила на Альфу, с моего согласия, данные заграничного паспорта. Но вот от банка далее никаких уведомлений не поступало, так прошла идентификация клиента или нет не понятно.

Вопрос к офпреду - это как бы официальные действия банка или какой то баг мобильного приложения?

Еще бы пожелание такое, что бы в Сенсе где то было окошко, что бы клиент видел для себя, что в банке, у него все документы и идентификация пройдена/непройдена, когда планируеться, что бы банк совместно с клиентом все это делал.