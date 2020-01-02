Додано: Вів 19 жов, 2021 11:44

Amethyst написав: Alfa_Bank написав: надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати

Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ?

У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем.

А в 20:00 АБС типа "закрывает день" Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ?У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем.А в 20:00 АБС типа "закрывает день"

вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время.и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени.и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00.потому что позже - ой.а тут блин набежали из новой когорты