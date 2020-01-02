Amethyst написав:Тогда адназначна всех в сад. Накатать заяву в отд-и, приложить выписку уже из отд-я за подписью нача. И пусть расскажут, шо это у них за поминутный регламент в течение опердня Може ОфПред тут сподобится реально разобраться шо куда-кому там провелось Согласно ДКБО РД входит в текущий Платежный Период. Хай шонить другое придумают про проводки. Хай лучше скажут, шо кампутир так пощитал и помешать этому не в их силаХ
Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д. Якщо говорити про проводки по рахунку, то поповнення було проведено і відповідно зараховано вже після списання відсотків...
Суму списаних відсотків повернемо, але на майбутнє треба враховувати ці деталі.
yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней". Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи. Карта максимум.
кроме РД есть еще понятие время биллинга в эту дату. если вы не знаете этого - то вам действительно лучше пополняться за несколько дней что бы не попадать.
Alfa_Bank написав:надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати
Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ? У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем. А в 20:00 АБС типа "закрывает день"
вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время. и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени. и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00. потому что позже - ой. а тут блин набежали из новой когорты
mephala написав:вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время. и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени. и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?
Alfa_Bank написав:надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати
Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ? У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем. А в 20:00 АБС типа "закрывает день"
вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время. и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени. и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00. потому что позже - ой. а тут блин набежали из новой когорты
Согласен. Но Алка то нарисовала в Выписке текущий опердн! Зачем? Ну нарисуй 14е, вернее 18е. И нет вопросов. Все ж знают, шо ТРИ опердня есть для обработки СЭПа. И ничо б yuraes не смог пискнуть
А с биллингом в течение РД уже многие банки обожглись. Биллинг д.б. ПОСЛЕ закрытия дня. Или переписывайте ДКБО
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 19 жов, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время. и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени. и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?
потому что биллинг запускается не в 18-00
yuraes писал, что его побрили в 18:10
я так думаю, шо 13го был вдруХ короткий день у... капмутера, и он запустил биллинХ, не в 20..20.30, а чуток раньше. А АБС отработала честно. Вышел рассинхрон и под раздачу попал молодой но гордый поросёнок