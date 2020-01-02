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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9948994999509951>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:32

  Amethyst написав:Тогда адназначна всех в сад.
Накатать заяву в отд-и, приложить выписку уже из отд-я за подписью нача.
И пусть расскажут, шо это у них за поминутный регламент в течение опердня :)
Може ОфПред тут сподобится реально разобраться шо куда-кому там провелось :idea:
Согласно ДКБО РД входит в текущий Платежный Период. Хай шонить другое придумают про проводки.
Хай лучше скажут, шо кампутир так пощитал и помешать этому не в их силаХ :mrgreen:

Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д. Якщо говорити про проводки по рахунку, то поповнення було проведено і відповідно зараховано вже після списання відсотків...

Суму списаних відсотків повернемо, але на майбутнє треба враховувати ці деталі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:35

  yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.


кроме РД есть еще понятие время биллинга в эту дату.
если вы не знаете этого - то вам действительно лучше пополняться за несколько дней что бы не попадать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:35

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати

Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ? :)
У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем.
А в 20:00 АБС типа "закрывает день"
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:42

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Суму списаних відсотків повернемо, але на майбутнє треба враховувати ці деталі.
Ага данный пользователь свою защиту истратил :mrgreen:
Рисование РД на пару дней раньше данную клиенту не помогло :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:44

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати

Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ? :)
У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем.
А в 20:00 АБС типа "закрывает день"


вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время.
и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени.
и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00.
потому что позже - ой.
а тут блин набежали из новой когорты :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:51

  mephala написав:вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время.
и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени.
и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00

Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:57

  mephala написав:
  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати

Ну так чо АБС не провела такой приход следующим оперднем?! Делофто. Заигрались ? :)
У вас же по регламенту МАБа есть приблуда, шо до 19:00 проводит текущим оперднем.
А в 20:00 АБС типа "закрывает день"


вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время.
и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени.
и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00.
потому что позже - ой.
а тут блин набежали из новой когорты :roll:

Согласен.
Но Алка то нарисовала в Выписке текущий опердн! Зачем?
Ну нарисуй 14е, вернее 18е. И нет вопросов. Все ж знают, шо ТРИ опердня есть для обработки СЭПа. И ничо б yuraes не смог пискнуть 8)

А с биллингом в течение РД уже многие банки обожглись.
Биллинг д.б. ПОСЛЕ закрытия дня. Или переписывайте ДКБО
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 19 жов, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:58

  mustbe написав:
  mephala написав:вся соль в том что чел не понимает что расчет процентов выполняется не в течении всей РД а в определенное время.
и он не понимает что деньги должны быть на счету до этого времени.
и раньше все знали что до 17-00 нужно завести деньги на счет СЕПом. или внутрибанком до 19-00

Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?


потому что биллинг запускается не в 18-00 :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:02

  mephala написав:
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?

потому что биллинг запускается не в 18-00 :wink:

yuraes писал, что его побрили в 18:10
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:08

  mustbe написав:
  mephala написав:
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?

потому что биллинг запускается не в 18-00 :wink:

yuraes писал, что его побрили в 18:10

я так думаю, шо 13го был вдруХ короткий день у... капмутера, и он запустил биллинХ, не в 20..20.30, а чуток раньше. А АБС отработала честно. Вышел рассинхрон и под раздачу попал молодой но гордый поросёнок :)
Amethyst
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