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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9948994999509951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 12:34

Вывод из этой всей истории - нефиг играться с банком и потом героически доказывать, что банк неправ. И так понятно, что сумма для погашения и % считаются в конце дня РД.
  Alfa_Bank написав:Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д.

Ну, вот. Скажите спасибо, что представитель на форуме и банк лояльный (кто бы что не говорил), и согласился вернуть начисленные %.
  Amethyst написав:под раздачу попал молодой но гордый поросёнок :)

Поросёнок мог уже переродиться в "аленя", если бы не снисходительное отношение банка к такому вумному клиенту. А так бы была плата за науку и было бы всё справедливо.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:14

  Striker написав:
  yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.

Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.

В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.

В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают?
В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова.
Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.
Востаннє редагувалось yuraes в Вів 19 жов, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:19

  Striker написав:Вывод из этой всей истории - нефиг играться с банком и потом героически доказывать, что банк неправ. И так понятно, что сумма для погашения и % считаются в конце дня РД.
  Alfa_Bank написав:Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д.

Ну, вот. Скажите спасибо, что представитель на форуме и банк лояльный (кто бы что не говорил), и согласился вернуть начисленные %.
  Amethyst написав:под раздачу попал молодой но гордый поросёнок :)

Поросёнок мог уже переродиться в "аленя", если бы не снисходительное отношение банка к такому вумному клиенту. А так бы была плата за науку и было бы всё справедливо.

Ну раз уж Вы тут такой вумный и подкованный клиент,то подскажите мне зелёному и неопытному,а в каком пункте ДБО это прописано?
Может процитируете этот пункт?
Может 3.4.19 ? прочитали?
Дальше будете за них тянуть?
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:36

Ну, не знаю.
Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла.
Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:42

Re: Альфа-Банк

Відкрив хамона 15.
В деталях операції - "збільшення кредитного ліміту". Новий кредитний ліміт - <не сохранено>
Що це означає - можна вже користуватись КЛ чи ще ні?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:43

  mustbe написав:Ну, не знаю.
Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла.
Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался

Якщо в цидулах банки це не врегульовано то клієнт правий.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:45

  Прораб написав:Відкрив хамона 15.
В деталях операції - "збільшення кредитного ліміту". Новий кредитний ліміт - <не сохранено>
Що це означає - можна вже користуватись КЛ чи ще ні?

Якщо ліміт вже відображається доступний на балансі, то можете вже користуватися :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:50

  mustbe написав:Ну, не знаю.
Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла.
Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался


мне чет помнится что был банк в Украине который биллинг делал в 9 утра в РД.
и там реально приходилось обеспечивать деньги на счету до РД...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:57

  mephala написав:мне чет помнится что был банк в Украине который биллинг делал в 9 утра в РД.
и там реально приходилось обеспечивать деньги на счету до РД...

Скунс времён друзей изи.
Но там было понятно - гаситься надо в РД-1.

А у аллы - такая логика:
"До закрытия опердня остаётся всего пара часов, и скорее всего этот олень не успеет загаситься. Побрею-ка я его прямо сейчас и поспешу домой, к телевизору.
А если-таки успеет загаситься - скажу ему, что я спешила домой, мне было некогда ждать окончания какого там опердня, сам виноват" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

  yuraes написав:Я так понимаю,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.
Я бы тоже настаивал на этом утверждении :)

Но нужно учитывать, шо в банке день -- эт не просто день, а операционный. В ДКБО д.б. определение опердня. Обычно это рабочий день с 9 до 17:00 или 18:00 или 20:00 или даже до 22:00

Алка придумала (непубличный) регламент на некоторые операции :)
Например, депо в ИБ можно открыть/пополнить до 22:00 текущим оперднем
Погасить кредитку в МАБе до 19:00.

Но полюбэ, основным док-ом, подтверждающим операцию в Банке является выписка, полученная в отд-и и заверенная подписью нач. отд-я.
А все остальное эт только картинка на мониторе и дело Банка сделать так, шобы клиент доверял этой картинке :)
Amethyst
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