Вывод из этой всей истории - нефиг играться с банком и потом героически доказывать, что банк неправ. И так понятно, что сумма для погашения и % считаются в конце дня РД.
Alfa_Bank написав:Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д.
Ну, вот. Скажите спасибо, что представитель на форуме и банк лояльный (кто бы что не говорил), и согласился вернуть начисленные %.
Amethyst написав:под раздачу попал молодой но гордый поросёнок
Поросёнок мог уже переродиться в "аленя", если бы не снисходительное отношение банка к такому вумному клиенту. А так бы была плата за науку и было бы всё справедливо.
yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней". Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи. Карта максимум.
Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.
В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.
В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают? В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова. Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.
Востаннє редагувалось yuraes в Вів 19 жов, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Striker написав:Вывод из этой всей истории - нефиг играться с банком и потом героически доказывать, что банк неправ. И так понятно, что сумма для погашения и % считаются в конце дня РД.
Alfa_Bank написав:Якщо вже говорити про ДКБО, то там вказано, що погашення на рахунок повинні надходити не пізніше 17:00 розрахункової дати, оскільки після цього часу проходять процеси зі списиння відсотків і т.д.
Ну, вот. Скажите спасибо, что представитель на форуме и банк лояльный (кто бы что не говорил), и согласился вернуть начисленные %.
Amethyst написав:под раздачу попал молодой но гордый поросёнок
Поросёнок мог уже переродиться в "аленя", если бы не снисходительное отношение банка к такому вумному клиенту. А так бы была плата за науку и было бы всё справедливо.
Ну раз уж Вы тут такой вумный и подкованный клиент,то подскажите мне зелёному и неопытному,а в каком пункте ДБО это прописано? Может процитируете этот пункт? Может 3.4.19 ? прочитали? Дальше будете за них тянуть?
Ну, не знаю. Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла. Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался
mustbe написав:Ну, не знаю. Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла. Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался
Якщо в цидулах банки це не врегульовано то клієнт правий.
mustbe написав:Ну, не знаю. Как по мне - проводить списание процентов до закрытия опердня, то есть процентов за период до закрытия этого периода - это вообще за гранью добра и зла. Не представляю - что должно быть в голове у человека, который до такого додумался
мне чет помнится что был банк в Украине который биллинг делал в 9 утра в РД. и там реально приходилось обеспечивать деньги на счету до РД...
mephala написав:мне чет помнится что был банк в Украине который биллинг делал в 9 утра в РД. и там реально приходилось обеспечивать деньги на счету до РД...
Скунс времён друзей изи. Но там было понятно - гаситься надо в РД-1.
А у аллы - такая логика: "До закрытия опердня остаётся всего пара часов, и скорее всего этот олень не успеет загаситься. Побрею-ка я его прямо сейчас и поспешу домой, к телевизору. А если-таки успеет загаситься - скажу ему, что я спешила домой, мне было некогда ждать окончания какого там опердня, сам виноват" )
yuraes написав:Я так понимаю,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.
Я бы тоже настаивал на этом утверждении
Но нужно учитывать, шо в банке день -- эт не просто день, а операционный. В ДКБО д.б. определение опердня. Обычно это рабочий день с 9 до 17:00 или 18:00 или 20:00 или даже до 22:00
Алка придумала (непубличный) регламент на некоторые операции Например, депо в ИБ можно открыть/пополнить до 22:00 текущим оперднем Погасить кредитку в МАБе до 19:00.
Но полюбэ, основным док-ом, подтверждающим операцию в Банке является выписка, полученная в отд-и и заверенная подписью нач. отд-я. А все остальное эт только картинка на мониторе и дело Банка сделать так, шобы клиент доверял этой картинке