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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:10

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:биллинг делал в 9 утра в РД

Траст делал в 00:00 в РД, причем отображал это время в Выписке ИБ :mrgreen:

ПС. Ещё можеМ вспомнить понятие "до РД включительно" и "по РД" :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:16

Re: Альфа-Банк

Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:17

Клиент загасился в РД, что явно указано в банковской выписке. Какие вопросы ?

То, что банка до окончания опердня запустила свои бреющие скрипты, и побрила клиента досрочно, посреди опердня - во-первых: не делает ей чести, а по-вторых: явно незаконно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:22

  mustbe написав:Клиент загасился в РД, что явно указано в банковской выписке. Какие вопросы ?

То, что банка до окончания опердня запустила свои бреющие скрипты, и побрила клиента досрочно, посреди опердня - во-первых: не делает ей чести, а по-вторых: явно незаконно

А почему ток ОДИН пострадавший? Чо больше нема грейсовиков на 13е число? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:24

  mustbe написав:
  mephala написав:мне чет помнится что был банк в Украине который биллинг делал в 9 утра в РД.
и там реально приходилось обеспечивать деньги на счету до РД...

Скунс времён друзей изи.
Но там было понятно - гаситься надо в РД-1.

А у аллы - такая логика:
"До закрытия опердня остаётся всего пара часов, и скорее всего этот олень не успеет загаситься. Побрею-ка я его прямо сейчас и поспешу домой, к телевизору.
А если-таки успеет загаситься - скажу ему, что я спешила домой, мне было некогда ждать окончания какого там опердня, сам виноват" )


так и тут все понятно - обеспечивай деньги до 17-00.
остальное все на твой страх и риск и нечего тогда банку предъявы кидать)
и насколько я помню выяснить какой опер день у банка достаточно просто. это время когда работает касса.
а вообще это определение нужно в доках смотреть.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 19 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:27

  mustbe написав:
  mephala написав:
Как приход денег по внутрибанку в 19:00 помешают снятию процентов в 18:00 ?

потому что биллинг запускается не в 18-00 :wink:

yuraes писал, что его побрили в 18:10

А я зрозумів його так, що не о 18:10, а аж 18 жовтня (viewtopic.php?p=5317221#p5317221). Через це ситуація для мене залишилася доволі непрозорою. Якщо ТС все ж не встиг до білінгу, то чому його не обібрали саме 13 жовтня, а перенесли це аж на понеділок 18?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:28

  R3WIND написав:Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?


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Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:28

Re: Альфа-Банк

Доброго дня всем. Доброго дня представителю.
В продолжение эпопеи с Альфа банком с оформлением карты, сегодня пытаюсь получить логин для веб версии. Пока оператор дал рекомендации для установки сенса, из которого я уже и писала из чата. После чего прислал все же три СМС с подтверждением операции получения логина для веб версии и скоропостижно скрылся.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:42

Думаю, в связи с долгими выходными (которые оказались для аллы абсолютно внезапными) - у них рассинхронизировались два бизнес-процесса: закрытие опердня и бритьё оленей.
Второе должно происходить после первого, и никак не иначе.
А тут эвона как вышло.
Так что человека, который это обнаружил, надо не наказывать, а благодарить.
Как минимум - орехами
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:42

А я зрозумів його так, що не о 18:10, а аж 18 жовтня (viewtopic.php?p=5317221#p5317221). Через це ситуація для мене залишилася доволі непрозорою. Якщо ТС все ж не встиг до білінгу, то чому його не обібрали саме 13 жовтня, а перенесли це аж на понеділок 18?[/quote]
Хронология событий:
РД - 17.10(выходной),поэтому согласно правил,РД перенесли на 13.10.
Пополнение счёта СЭПом, согласно выписке из МАБа,провелось 13.10.
Из этой же выписки: насчитаны % с датой проводки 18.10
yuraes
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