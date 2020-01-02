Траст делал в 00:00 в РД, причем отображал это время в Выписке ИБ
ПС. Ещё можеМ вспомнить понятие "до РД включительно" и "по РД"
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:10
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:16
Re: Альфа-Банк
Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:17
Клиент загасился в РД, что явно указано в банковской выписке. Какие вопросы ?
То, что банка до окончания опердня запустила свои бреющие скрипты, и побрила клиента досрочно, посреди опердня - во-первых: не делает ей чести, а по-вторых: явно незаконно
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:22
А почему ток ОДИН пострадавший? Чо больше нема грейсовиков на 13е число?
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:24
так и тут все понятно - обеспечивай деньги до 17-00.
остальное все на твой страх и риск и нечего тогда банку предъявы кидать)
и насколько я помню выяснить какой опер день у банка достаточно просто. это время когда работает касса.
а вообще это определение нужно в доках смотреть.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 19 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:27
А я зрозумів його так, що не о 18:10, а аж 18 жовтня (viewtopic.php?p=5317221#p5317221). Через це ситуація для мене залишилася доволі непрозорою. Якщо ТС все ж не встиг до білінгу, то чому його не обібрали саме 13 жовтня, а перенесли це аж на понеділок 18?
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:28
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:28
Re: Альфа-Банк
Доброго дня всем. Доброго дня представителю.
В продолжение эпопеи с Альфа банком с оформлением карты, сегодня пытаюсь получить логин для веб версии. Пока оператор дал рекомендации для установки сенса, из которого я уже и писала из чата. После чего прислал все же три СМС с подтверждением операции получения логина для веб версии и скоропостижно скрылся.
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:42
Думаю, в связи с долгими выходными (которые оказались для аллы абсолютно внезапными) - у них рассинхронизировались два бизнес-процесса: закрытие опердня и бритьё оленей.
Второе должно происходить после первого, и никак не иначе.
А тут эвона как вышло.
Так что человека, который это обнаружил, надо не наказывать, а благодарить.
Как минимум - орехами
Додано: Вів 19 жов, 2021 14:42
А я зрозумів його так, що не о 18:10, а аж 18 жовтня (viewtopic.php?p=5317221#p5317221). Через це ситуація для мене залишилася доволі непрозорою. Якщо ТС все ж не встиг до білінгу, то чому його не обібрали саме 13 жовтня, а перенесли це аж на понеділок 18?[/quote]
Хронология событий:
РД - 17.10(выходной),поэтому согласно правил,РД перенесли на 13.10.
Пополнение счёта СЭПом, согласно выписке из МАБа,провелось 13.10.
Из этой же выписки: насчитаны % с датой проводки 18.10
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