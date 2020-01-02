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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9951995299539954>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:49

Re: Альфа-Банк

...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?
копейка
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:50

  yuraes написав:Хронология событий:
РД - 17.10(выходной),поэтому согласно правил,РД перенесли на 13.10.
Пополнение счёта СЭПом, согласно выписке из МАБа,провелось 13.10.
Из этой же выписки: насчитаны % с датой проводки 18.10


и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
если вы считаете что ваш СЕП должны брать в расчет до 23:59 то это глупость.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:54

  mephala написав:и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10

Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:55

  Alfa_Bank написав:
  R3WIND написав:Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?


Написав вам в ПП

Така ж сама історія.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:57

  yuraes написав:
  Striker написав:
  yuraes написав:Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.

Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.

В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.

В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают?
В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова.
Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.

Все вказано :) Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:58

  mustbe написав:
  mephala написав:и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10

Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно


этого было достаточно когда СЕП ходили с 9 утра до 17 вечера. СЕП не мог прийти после биллинга.
теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 14:59

  mustbe написав:
  mephala написав:и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10

Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно

Совершенно верно,в ДБО нет упоминания о том в каком часу должно провестись пополнение.
yuraes
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:10

  mephala написав:теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.

Если сэп может провестись в тот же опердень, но после биллинга - это ахтунг. Зашквар.
Корявое построение бизнес-процессов.

Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват.
Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:14

  mustbe написав:
  mephala написав:теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.

Если сэп может провестись в тот же опердень, но после биллинга - это ахтунг. Зашквар.
Корявое построение бизнес-процессов.

Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват.
Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности


в чем корявость? зачем проводить СЕП следующим днем если он зашел 13го?
сказано же клиенту - обеспечить до 17-00 наличие денег и все. нет денег - получи проценты. и дальше работаем. зачем день закрывать?
реально алла даже на послабление идет - считает проценты не в 17-00 а попозжа. но это попозжа только для прошаренных свинорылов. для простых клиентов соблюдать 17-00 и баста.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:16

  yuraes написав:
  mustbe написав:
  mephala написав:и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10

Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно

Совершенно верно,в ДБО нет упоминания о том в каком часу должно провестись пополнение.

Певно час має значення, але трохи недопрацювали з обох боків, тому й розходитесь полюбовно ))

Боржник не встиг загаситися до білінгу, а Альфа після введення 23/7 не встигла поновити ДБО з уточненням часу. Чи таки є час в ДБО? Зараз не можу глянути...
kreuz
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