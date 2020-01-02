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Альфа-Банк
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:49
...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:50
yuraes написав:
Хронология событий:
РД - 17.10(выходной),поэтому согласно правил,РД перенесли на 13.10.
Пополнение счёта СЭПом, согласно выписке из МАБа,провелось 13.10.
Из этой же выписки: насчитаны % с датой проводки 18.10
и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
если вы считаете что ваш СЕП должны брать в расчет до 23:59 то это глупость.
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mephala
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:54
mephala написав:
и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно
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mustbe
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:55
Alfa_Bank написав: R3WIND написав:
Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?
Написав вам в ПП
Така ж сама історія.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:57
yuraes написав: Striker написав: yuraes написав:
Выписка из МАБа,да и на горячей линии подтверждают,что пополнение действительно провелось 13.10,но ещё там утверждают что % видите ли были насчитаны раньше и советовали пополнять счёт до РД..."за пару дней".
Вот тогда то будет всё пучком.А пока мол плати комиссию и не жужжи.
Карта максимум.
Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.
В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.
В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают?
В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова.
Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.
Все вказано
Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:58
mustbe написав: mephala написав:
и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно
этого было достаточно когда СЕП ходили с 9 утра до 17 вечера. СЕП не мог прийти после биллинга.
теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.
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mephala
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Додано: Вів 19 жов, 2021 14:59
mustbe написав: mephala написав:
и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно
Совершенно верно,в ДБО нет упоминания о том в каком часу должно провестись пополнение.
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yuraes
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:10
mephala написав:
теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.
Если сэп может провестись в тот же опердень, но после биллинга - это ахтунг. Зашквар.
Корявое построение бизнес-процессов.
Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват.
Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:14
mustbe написав: mephala написав:
теперь когда он может уже прийти после биллинга время играет большую роль.
Если сэп может провестись в тот же опердень, но после биллинга - это ахтунг. Зашквар.
Корявое построение бизнес-процессов.
Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват.
Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности
в чем корявость? зачем проводить СЕП следующим днем если он зашел 13го?
сказано же клиенту - обеспечить до 17-00 наличие денег и все. нет денег - получи проценты. и дальше работаем. зачем день закрывать?
реально алла даже на послабление идет - считает проценты не в 17-00 а попозжа. но это попозжа только для прошаренных свинорылов. для простых клиентов соблюдать 17-00 и баста.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:16
yuraes написав: mustbe написав: mephala написав:
и все таки вы не озвучиваете во сколько отправили СЕП и во сколько он зашел на счет 13.10
Это интересно, но не принципиально.
СЭП упал на счёт 13.10, этого достаточно
Совершенно верно,в ДБО нет упоминания о том в каком часу должно провестись пополнение.
Певно час має значення, але трохи недопрацювали з обох боків, тому й розходитесь полюбовно ))
Боржник не встиг загаситися до білінгу, а Альфа після введення 23/7 не встигла поновити ДБО з уточненням часу. Чи таки є час в ДБО? Зараз не можу глянути...
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