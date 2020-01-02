Alfa_Bank написав:Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.
Я не пользуюсь кредитами и не имею срочных обязательств, но сложившаяся ситуация меня заинтересовала. Я нашел пункты ДБО, в которых упоминается необходимость погашения в опердень. Также я нашел упоминание о том, что продолжительность опердня устанавливает банк и публикует его на сайте. Я не сомневаюсь, что юридически все чисто, и где-то на сайте время есть. Проблема в том, что минут за 20 поисков по сайту я информации о параметрах опердня не нашел, зато нашел много упоминаний просто дня в факах, которые предназначены для информирования клиентов, которые не осилят многостраничный документ, а слово "опердень" прочитают с неправильным ударением и сочтут ругательным. Получается, что все законно, но абсолютно не гуманно. Предложение гаситься за 3 дня не спасает, поскольку слишком большой запас вызывает стремление к оптимизации.
копейка написав:Доброго дня всем. Доброго дня представителю. В продолжение эпопеи с Альфа банком с оформлением карты, сегодня пытаюсь получить логин для веб версии. Пока оператор дал рекомендации для установки сенса, из которого я уже и писала из чата. После чего прислал все же три СМС с подтверждением операции получения логина для веб версии и скоропостижно скрылся.
Добрий день! Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, будь ласка
mephala написав:в чем корявость? зачем проводить СЕП следующим днем если он зашел 13го? сказано же клиенту - обеспечить до 17-00 наличие денег и все. нет денег - получи проценты. и дальше работаем. зачем день закрывать? реально алла даже на послабление идет - считает проценты не в 17-00 а попозжа. но это попозжа только для прошаренных свинорылов. для простых клиентов соблюдать 17-00 и баста.
Нет такого события: "17:00". Есть события "начало опердня", "конец опердня", "начало РП", "конец РП" и тд. Если у аллы реально есть событие "17:00" - это ахтунг, залёт
yuraes написав:А я зрозумів його так, що не о 18:10, а аж 18 жовтня (viewtopic.php?p=5317221#p5317221). Через це ситуація для мене залишилася доволі непрозорою. Якщо ТС все ж не встиг до білінгу, то чому його не обібрали саме 13 жовтня, а перенесли це аж на понеділок 18?
Хронология событий: РД - 17.10(выходной),поэтому согласно правил,РД перенесли на 13.10. Пополнение счёта СЭПом, согласно выписке из МАБа,провелось 13.10. Из этой же выписки: насчитаны % с датой проводки 18.10[/quote] Якщо РД з вихідного дня переноситься на попередній робочий день, то блокуються відсотки реальною датою проведення операції, а списуються наступним операційним днем. Оскільки все таки це відбувається після закриття операційного дня по карткам
Alfa_Bank написав:Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.
Я не пользуюсь кредитами и не имею срочных обязательств, но сложившаяся ситуация меня заинтересовала. Я нашел пункты ДБО, в которых упоминается необходимость погашения в опердень. Также я нашел упоминание о том, что продолжительность опердня устанавливает банк и публикует его на сайте. Я не сомневаюсь, что юридически все чисто, и где-то на сайте время есть. Проблема в том, что минут за 20 поисков по сайту я информации о параметрах опердня не нашел, зато нашел много упоминаний просто дня в факах, которые предназначены для информирования клиентов, которые не осилят многостраничный документ, а слово "опердень" прочитают с неправильным ударением и сочтут ругательным. Получается, что все законно, но абсолютно не гуманно. Предложение гаситься за 3 дня не спасает, поскольку слишком большой запас вызывает стремление к оптимизации.
Ну якщо вже Сибарит зацікавився, то треба актуалізувати ДБО, не можна ігнорувати важку артилерію ))
kreuz написав:Певно час має значення, але трохи недопрацювали з обох боків, тому й розходитесь полюбовно ))
Боржник не встиг загаситися до білінгу, а Альфа після введення 23/7 не встигла поновити ДБО з уточненням часу. Чи таки є час в ДБО? Зараз не можу глянути...
да офпред уже дважды ответил. я не понимаю че народ упорствует.
3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта (окрім Клієнтів «А-Клубу») з оплати Обов’язкового щомісячного платежу першим підлягає виконання зобов’язання з оплати Обов’язкового рівного платежу. При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів у розмірі не менше суми Обов’язкового щомісячного платежу, (а) в першу чергу виконуються зобов’язання Клієнта з оплати Обов’язкового рівного платежу та (б) у випадку наявності обставин передбачених пунктом 3.4.8.4. цього Додатку No4 умови користування відновлювальною кредитною лінією змінюються на наступні: розмір ОМП, вказаного в Угоді, на один місяць користування коштами Відновлювальної кредитної лінії встановлюється 0 % від суми Загальної заборгованості за Відновлювальною кредитною лінією та (в) Клієнт зобов’язаний сплатити суму ОМП у розмірі 5 % від суми Загальної заборгованості за Відновлювальною кредитною лінією не пізніше останнього операційного дня Платіжного періоду місяця, що йде за місяцем в якому настали обставини передбачені цим пунктом. При цьому, штрафи та пені за несплату ОМП в такому разі Клієнту не нараховуються та Клієнтом не сплачуються, а проценти за користування Відновлювальною кредитною лінією нараховуються згідно стандартних Тарифів банку та списуються за рахунок встановленої Клієнту Відновлювальною кредитної лінії. Сторони також домовились, що у випадку якщо Клієнтом не буде виконана умова передбачена підпунктом (в)цього пункту починаючи з дня, що йде за днем призначеним для сплати ОМП Банк має право нараховувати та стягувати штрафи та пеню (у випадку їх наявності) за невиконання умов Договору згідно Тарифів Банку. Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років
mustbe написав:Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват. Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности
охренеть. а вы не задумывались что ваше предложение проводить зашедшие деньги следующим днем это еще больший зашквар? вообще то согласно закона банк обязан зачислить клиенту на счет деньги тем же днем которым они пришли в банк. а вы предлагаете нарушить закон? или отменить круглосуточный СЕП и вернуться в режим с 9 до 17?
mustbe написав:Если бы провели приход понедельником - вопросов бы не было, сам виноват. Но раз уж провели в среду - будьте добры его учесть для гашения задолженности
охренеть. а вы не задумывались что ваше предложение проводить зашедшие деньги следующим днем это еще больший зашквар? вообще то согласно закона банк обязан зачислить клиенту на счет деньги тем же днем которым они пришли в банк. а вы предлагаете нарушить закон? или отменить круглосуточный СЕП и вернуться в режим с 9 до 17?
Не путайте день и опердень. Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом. Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно