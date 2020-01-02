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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:38
mephala написав:
При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів...
Таки да, алла дробит опердень на кошерную и некошерную часть.
Очередной позор в копилку аллы
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:39
mephala написав: mustbe написав:
Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно
это ваш личный опыт или теория?
Личный опыт.
У вас есть опровержения ?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:40
Альфа-Банк
Alfa_Bank написав: R3WIND написав:
Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?
Написав вам в ПП
Теж пропустив випадково повідомлення, що треба робити?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:43
mustbe написав: mephala написав:
При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів...
Таки да, алла дробит опердень на кошерную и некошерную часть.
Очередной позор в копилку аллы
и в чем сущность позора?
сказано что до 17 нуль нуль - значит до 17 нуль нуль.
ЗЫ
представьте что вы должны отдать кому то деньги в реале за товар и договорились на 17-00.
в чем позор продолжения с вами работы и после 17-00? отпустить товар в 19-00 и провести этим же днем как в 17-00 вы отдали деньги (ну или не отдали и вам выставили проценты). это как то мешает этим же днем получать/поставлять товар?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:46
mustbe написав: mephala написав: mustbe написав:
Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно
это ваш личный опыт или теория?
Личный опыт.
У вас есть опровержения ?
да нужно будет потестить. но я считаю что как раз банк получивший в 23-00 и зачисливший деньги на следующий день нарушает закон. так как не хотят менять свою бизнес логику. а вам это кажется правильным.
но тут бы хотелось понять рамки операционного дня у аллы. так как закон гласит:
"30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки."
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mephala
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:53
Опердень - это базовое понятие.
Неделимая сущность. Квант времени.
Я не экономист, может коллеги подскажут: почему идея его дробить - очень плоха по своей сути.
Ну, и сама алла не рисует время проводки, только дату.
Именно потому, что операция, которая провелась в 9:01 - попадает в тот же квант времени, что и та, которая провелась в 17:59
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mustbe
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:57
mephala написав:
я считаю что как раз банк получивший в 23-00 и зачисливший деньги на следующий день нарушает закон
Никакого нарушения. Деньги реально упадут насчёт в 23:00.
Но проведутся - следующим оперднём, поскольку текущий - уже закрыт
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:58
mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років
Вот это выделенное законно?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00
Amethyst написав: mustbe написав:
Клиент загасился в РД, что явно указано в банковской выписке. Какие вопросы ?
То, что банка до окончания опердня запустила свои бреющие скрипты, и побрила клиента досрочно, посреди опердня - во-первых: не делает ей чести, а по-вторых: явно незаконно
А почему ток ОДИН пострадавший? Чо больше нема грейсовиков на 13е число?
Есть. В 9 утра загасился с дебитки по номеру счета кредитки. Не пострадал.
Востаннє редагувалось lel
в Вів 19 жов, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03
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