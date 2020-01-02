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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99539954995599569957>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:38

  mephala написав:При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів...

Таки да, алла дробит опердень на кошерную и некошерную часть.
Очередной позор в копилку аллы
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:39

  mephala написав:
  mustbe написав:Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно


это ваш личный опыт или теория?

Личный опыт.
У вас есть опровержения ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:40

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:
  R3WIND написав:Шановний офффпрЄд, як заходив в сенс, то з'явилось вікно з пропозицією актуалізації даних, але через власну сліпоту і розмір пальцю трішки промазав, більше це вікно не з'являється, що робити, щоб ще раз з'явилось?


Написав вам в ПП

Альфа-Банк
Теж пропустив випадково повідомлення, що треба робити?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:43

  mustbe написав:
  mephala написав:При цьому у випадку якщо станом на 17.00 за київським часом останнього операційного дня Платіжного періоду Клієнт не забезпечить наявність на своєму Рахунку суму грошових коштів...

Таки да, алла дробит опердень на кошерную и некошерную часть.
Очередной позор в копилку аллы


и в чем сущность позора?
сказано что до 17 нуль нуль - значит до 17 нуль нуль.

ЗЫ
представьте что вы должны отдать кому то деньги в реале за товар и договорились на 17-00.
в чем позор продолжения с вами работы и после 17-00? отпустить товар в 19-00 и провести этим же днем как в 17-00 вы отдали деньги (ну или не отдали и вам выставили проценты). это как то мешает этим же днем получать/поставлять товар?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:46

  mustbe написав:
  mephala написав:
  mustbe написав:Ни один вменяемый банк не проведёт деньги, приехавшие в 23:00 этим же числом.
Этот приход проведётся следующим днём, и это правильно


это ваш личный опыт или теория?

Личный опыт.
У вас есть опровержения ?


да нужно будет потестить. но я считаю что как раз банк получивший в 23-00 и зачисливший деньги на следующий день нарушает закон. так как не хотят менять свою бизнес логику. а вам это кажется правильным.
но тут бы хотелось понять рамки операционного дня у аллы. так как закон гласит:
"30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки."
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:53

Опердень - это базовое понятие.
Неделимая сущность. Квант времени.
Я не экономист, может коллеги подскажут: почему идея его дробить - очень плоха по своей сути.

Ну, и сама алла не рисует время проводки, только дату.
Именно потому, что операция, которая провелась в 9:01 - попадает в тот же квант времени, что и та, которая провелась в 17:59
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:57

  mephala написав:я считаю что как раз банк получивший в 23-00 и зачисливший деньги на следующий день нарушает закон

Никакого нарушения. Деньги реально упадут насчёт в 23:00.
Но проведутся - следующим оперднём, поскольку текущий - уже закрыт
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:58

  mephala написав:3.4.8.3. Сторони погоджуються, що при виконанні зобов’язань Клієнта ... Позовна давність за спорами включаючи, але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 50 (п’ятдесят) років

Вот это выделенное законно?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  mustbe написав:Клиент загасился в РД, что явно указано в банковской выписке. Какие вопросы ?

То, что банка до окончания опердня запустила свои бреющие скрипты, и побрила клиента досрочно, посреди опердня - во-первых: не делает ей чести, а по-вторых: явно незаконно

А почему ток ОДИН пострадавший? Чо больше нема грейсовиков на 13е число? :)
Есть. В 9 утра загасился с дебитки по номеру счета кредитки. Не пострадал.
Востаннє редагувалось lel в Вів 19 жов, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03

Можна в відділенні Альфи оформити Хам-он без використання Сенсу?
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