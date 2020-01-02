Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18

Amethyst написав: mephala написав: банк ответил просто - нам пофик ваша последовательность на выхах. мы строим с утра по типу приход/расход. от как выстроилось - так вам и насчитало комис. банк ответил просто - нам пофик ваша последовательность на выхах. мы строим с утра по типу приход/расход. от как выстроилось - так вам и насчитало комис.

Письменно ответил отак? Я б в НБУ отправил такой ответ.

Даже в Трасте с его РД в 00:00 мне 1й раз сторнировали залёт по письменной заяве Письменно ответил отак? Я б в НБУ отправил такой ответ.Даже в Трасте с его РД в 00:00 мне 1й раз сторнировали залёт по письменной заяве

так у аллы тоже такая логика.на ветке был прецидент. чел снял и пополнил деньги по карте. ему врубили комисс.он к офпреду - че за фигня?как потом выяснилось - в течении 2х часов алла набирает набор операций и выстраивает их для проведения в своих системах. то ли приход/расход. то ли наоборот. короче алла выстроила не в том порядке когда проводила как делал чел свои операции.офпред извинилась и челу комисс возвернули.но что я тогда уяснил - алка проводит пакетно операции. и если операции попадают в один пакет то они могут провестись не так как рассчитывал клиент по последовательности. потому лучше делать интервал если от перестановки операций можно попасть на комис.мож че призабылось - пусть другие меня поправят. а мож уже и нет все работает. история то старая была.