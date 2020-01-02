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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9954995599569957>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:03

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:почему идея его дробить

Я не въехал де там "дробление"
Есть опердень 9:00...17:00, есть, например, вечерняя касса 16-30...18:00, есть фича в МАБе - до 19:00, есть фичи в АТМ. Это реалии каждого конкретного банка. Хлавное шобы они были в ДКБО если за их несоблюдение штрафуют. Вот и всьоо.

mephala, мы тут говорим ТОЛЬКО про опердн, даже када грим просто день :)
Вот вечерняя касса работает следующим оперднем, и чо тут такого.
СЭП 23/7 тож после закрытия опердня приходует гроши следующим оперднем. Вы выписку гляньте, нормальную, бумажную в любом банке де есть СЭП 23/7.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:04

  mustbe написав:Опердень - это базовое понятие.
Неделимая сущность. Квант времени.
Я не экономист, может коллеги подскажут: почему идея его дробить - очень плоха по своей сути.

Ну, и сама алла не рисует время проводки, только дату.
Именно потому, что операция, которая провелась в 9:01 - попадает в тот же квант времени, что и та, которая провелась в 17:59


нифига опердень не квант. квант это операция прихода или расхода.
а вот как их уже выстраивают в банке - это другой вопрос.
был у меня как то прикол когда я с карты снимал налик и пополнял карту на выхах.
и все это вместе провелось в понедельник. и был влет.
банк ответил просто - нам пофик ваша последовательность на выхах. мы строим с утра по типу приход/расход. от как выстроилось - так вам и насчитало комис.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:04

  копейка написав:...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?

А коли договір підписували, уточніть, будь ласка?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:07

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?

А коли договір підписували, уточніть, будь ласка?

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копейка
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:08

Развели срач. Надо разделять погашение и просто зачисление на счёт в этот же день. Гаситься нужно до 17:00 в РД, точка.

У меня у самого на RED РД 15-е число, загасил 13-го в 9:30 и забыл. Никаких % не насчитало.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 19 жов, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:10

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:банк ответил просто - нам пофик ваша последовательность на выхах. мы строим с утра по типу приход/расход. от как выстроилось - так вам и насчитало комис.

Письменно ответил отак? Я б в НБУ отправил такой ответ.
Даже в Трасте с его РД в 00:00 мне 1й раз сторнировали залёт по письменной заяве :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:14

  Amethyst написав:
  mustbe написав:почему идея его дробить

Я не въехал де там "дробление"
Есть опердень 9:00...17:00, есть, например, вечерняя касса 16-30...18:00, есть фича в МАБе - до 19:00, есть фичи в АТМ. Это реалии каждого конкретного банка. Хлавное шобы они были в ДКБО если за их несоблюдение штрафуют. Вот и всьоо.

Ок, философский вопрос:
может ли СЭП, приехавший после закрытия опердня провестись этим же оперднём ?

И давайте уже определимся - когда же заканчивается опердень у аллы ?
В 17:00 ? 18:00 ? 19:00 ? 22:00 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:16

  mustbe написав:Ок, философский вопрос:
может ли СЭП, приехавший после закрытия опердня провестись этим же оперднём ?

не может. НБУ не разрешает :)
Но мне нравится, шо есть фича-19 и фича-22 :D
И давайте уже определимся - когда же заканчивается опердень у аллы ? В 17:00 ? 18:00 ? 19:00 ? 22:00 ?
Я ваащето считал, шо давно до 18:00 его продлили :)
Но у меня привычка -- все делать до обеда, поэтому мне пофиг.
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 19 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?
Если карта оформлена после 5 числа (именно до 5-го числа списывается плата за пакет и первая плата пропускается), то за этот месяц выполнять условия не надо. Sense всё равно будет прислать про необходимость выполнения действий для бесплатности.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:18

  Amethyst написав:
  mephala написав:банк ответил просто - нам пофик ваша последовательность на выхах. мы строим с утра по типу приход/расход. от как выстроилось - так вам и насчитало комис.

Письменно ответил отак? Я б в НБУ отправил такой ответ.
Даже в Трасте с его РД в 00:00 мне 1й раз сторнировали залёт по письменной заяве :)


так у аллы тоже такая логика.
на ветке был прецидент. чел снял и пополнил деньги по карте. ему врубили комисс.
он к офпреду - че за фигня?
как потом выяснилось - в течении 2х часов алла набирает набор операций и выстраивает их для проведения в своих системах. то ли приход/расход. то ли наоборот. короче алла выстроила не в том порядке когда проводила как делал чел свои операции.
офпред извинилась и челу комисс возвернули.
но что я тогда уяснил - алка проводит пакетно операции. и если операции попадают в один пакет то они могут провестись не так как рассчитывал клиент по последовательности. потому лучше делать интервал если от перестановки операций можно попасть на комис.
мож че призабылось - пусть другие меня поправят. а мож уже и нет все работает. история то старая была.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 19 жов, 2021 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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