Ні, тільки за повний місяць буде списана комісія
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Додано: Вів 19 жов, 2021 16:20
Ні, тільки за повний місяць буде списана комісія
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:21
Вот.
Таким образом: в момент прихода сэпа - опердень был ещё не закрыт.
Что не помешало алле, за некоторое время до этого запустить свои карательные скрипты.
Это и есть то дробление опердня, про которое вы спрашивали
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:29
шото сенсом с моно не тянется
это временно или давно или только у меня?
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34
Да, сортировать операции - банка может как угодно, и иногда где-то на этом и жухнуть клиента.
Но учитывать - должна все операции этого опердня, вне зависимости от того в какое времени они произошли.
А иначе - мы опять сталкиваемся с понятием дробления опердня, про которое я говорил
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:43
в ДБО говориться о РД и о том что алла ждет денег до 17-00 в этот самый РД.
че вы так привязались к опердню?
или где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:00
у каждого здравый смысл свой.
а все наши взаимоотношения строятся на основе законов и подписанных доков.
меня например устраивает и 17-00 и проведение СЕП допозна текущим днем.
перенесут биллинг на более позднее время - не откажусь.
но считать 17-00 зашкваром как вы говорите - это эпатаж.
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:05
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Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.
В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.[/quote]
В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают?
В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова.
Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.[/quote]
Все вказано Пункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.[/quote]
В приведённом Вами пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.
А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:07
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