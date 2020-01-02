Додано: Вів 19 жов, 2021 17:05

[/quote]Ещё раз, в какое время деньги были зачислены на счёт? Если в 14:00, то не должно быть %, а если в 22:00, то скорее всего в этом виноваты Вы и насчитанные % будут вполне законными. Кроме проводки 13.10 от Вас до сих пор никакой конкретики, только одни возмущения.В том же ПУМБе указывают, что деньги должны зайти на счёт до 18:00, т.е. до конца опер. дня. Уверен, что в Альфе похожая схема. Кто у нас из банков засчитывает погашение в 23:00? Смешно уже, серьёзно.[/quote]В том-то и дело,что в "ПУМБе указывают",а где в Альфе это указывают?В ДБО об этом ни слова.О времени зачисления там ни слова.Из этого следует,что если пополнение прошло по счёту в РД,то всё ОК.[/quote]Все вказаноПункт 3.4.8.3. та 3.4.9., сторінка 70 актуальної версії ДБО.[/quote]В приведённом Вами пункте 3.4.8.3 речь идёт о условиях оплаты "Обов’язкового щомісячного платежу"-ОМП.А ОМП по этому счёту я оплатил ещё 08.10