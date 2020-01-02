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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99559956995799589959>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:20

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:
  копейка написав:...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?

А коли договір підписували, уточніть, будь ласка?

18.10.2021

Ні, тільки за повний місяць буде списана комісія
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:21

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Ок, философский вопрос:
может ли СЭП, приехавший после закрытия опердня провестись этим же оперднём ?

не может. НБУ не разрешает :)

Вот.
Таким образом: в момент прихода сэпа - опердень был ещё не закрыт.
Что не помешало алле, за некоторое время до этого запустить свои карательные скрипты.
Это и есть то дробление опердня, про которое вы спрашивали
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:29

шото сенсом с моно не тянется
это временно или давно или только у меня?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:33

  Amid написав:И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?

Не нашла ответа на вопрос выше.
Внешним сервисом забрать с вайта по п2п - бесплатно для вайта?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34

  mephala написав:нифига опердень не квант. квант это операция прихода или расхода.
а вот как их уже выстраивают в банке - это другой вопрос.

Да, сортировать операции - банка может как угодно, и иногда где-то на этом и жухнуть клиента.
Но учитывать - должна все операции этого опердня, вне зависимости от того в какое времени они произошли.
А иначе - мы опять сталкиваемся с понятием дробления опердня, про которое я говорил
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:36

Alfa_Bank
Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:43

  mustbe написав:
  mephala написав:нифига опердень не квант. квант это операция прихода или расхода.
а вот как их уже выстраивают в банке - это другой вопрос.

Да, сортировать операции - банка может как угодно, и иногда где-то на этом и жухнуть клиента.
Но учитывать - должна все операции этого опердня, вне зависимости от того в какое времени они произошли.
А иначе - мы опять сталкиваемся с понятием дробления опердня, про которое я говорил


в ДБО говориться о РД и о том что алла ждет денег до 17-00 в этот самый РД.
че вы так привязались к опердню?
или где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49

  mephala написав:где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?

Это не на уровне закона, а на уровне здравого смысла )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:00

  mustbe написав:
  mephala написав:где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?

Это не на уровне закона, а на уровне здравого смысла )


у каждого здравый смысл свой.
а все наши взаимоотношения строятся на основе законов и подписанных доков.
меня например устраивает и 17-00 и проведение СЕП допозна текущим днем.
перенесут биллинг на более позднее время - не откажусь.
но считать 17-00 зашкваром как вы говорите - это эпатаж.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:05

...
Востаннє редагувалось yuraes в Вів 19 жов, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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