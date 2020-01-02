|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:20
копейка написав: Alfa_Bank написав: копейка написав:
...К тому же в сенсе светится необходимость оплаты за пакет Вайт в этом месяце, если карта получена вчера нужно выполнять условия бесплатности согласно тарифов?
А коли договір підписували, уточніть, будь ласка?
18.10.2021
Ні, тільки за повний місяць буде списана комісія
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11070
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1139 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:21
Amethyst написав: mustbe написав:
Ок, философский вопрос:
может ли СЭП, приехавший после закрытия опердня провестись этим же оперднём ?
не может. НБУ не разрешает
Вот.
Таким образом: в момент прихода сэпа - опердень был ещё не закрыт.
Что не помешало алле, за некоторое время до этого запустить свои карательные скрипты.
Это и есть то дробление опердня, про которое вы спрашивали
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:29
шото сенсом с моно не тянется
это временно или давно или только у меня?
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3021
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:33
Amid написав:
И ещё в тарифах о White не нашёл какая комиссия емли потащить по Р2Р внешне тащилкой?
Не нашла ответа на вопрос выше.
Внешним сервисом забрать с вайта по п2п - бесплатно для вайта?
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:34
mephala написав:
нифига опердень не квант. квант это операция прихода или расхода.
а вот как их уже выстраивают в банке - это другой вопрос.
Да, сортировать
операции - банка может как угодно, и иногда где-то на этом и жухнуть клиента.
Но учитывать
- должна все операции этого опердня, вне зависимости от того в какое времени они произошли.
А иначе - мы опять сталкиваемся с понятием дробления опердня, про которое я говорил
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:36
Alfa_Bank
Возможность выбора Кешью появляется по прошествии трех дней и после выбора категорий уже можно участвовать в акции Сенсационный бонус?
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:43
mustbe написав: mephala написав:
нифига опердень не квант. квант это операция прихода или расхода.
а вот как их уже выстраивают в банке - это другой вопрос.
Да, сортировать
операции - банка может как угодно, и иногда где-то на этом и жухнуть клиента.
Но учитывать
- должна все операции этого опердня, вне зависимости от того в какое времени они произошли.
А иначе - мы опять сталкиваемся с понятием дробления опердня, про которое я говорил
в ДБО говориться о РД и о том что алла ждет денег до 17-00 в этот самый РД.
че вы так привязались к опердню?
или где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:49
mephala написав:
где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?
Это не на уровне закона, а на уровне здравого смысла )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:00
mustbe написав: mephala написав:
где то есть на уровне закона что банк должен проводить расчет процентов после закрытия опердня?
Это не на уровне закона, а на уровне здравого смысла )
у каждого здравый смысл свой.
а все наши взаимоотношения строятся на основе законов и подписанных доков.
меня например устраивает и 17-00 и проведение СЕП допозна текущим днем.
перенесут биллинг на более позднее время - не откажусь.
но считать 17-00 зашкваром как вы говорите - это эпатаж.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:05
...
Востаннє редагувалось yuraes
в Вів 19 жов, 2021 17:12, всього редагувалось 1 раз.
-
yuraes
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49860
|6843270
|
|
|32
|18667
|
|
|2489
|14516
|
|